Spatenstich für weiteren Ausbau der A3

Die A3 durchquert Deutschland von der niederländischen bis zur österreichischen Grenze und ist eine der meistgenutzten Autobahnen in Deutschland. Jeden Tag rollen 90.000 Fahrzeuge auf der Strecke zwischen Würzburg und Erlangen. In den nächsten Jahren wird ein steigender Verkehr prognostiziert. Deshalb wird der Abschnitt zwischen Biebelried bei Würzburg und dem Kreuz Fürth/Erlangen auf sechs Spuren ausgebaut.

Etappenziele gesetzt

Bis 2025 werden über 100.000 Fahrzeuge pro Tag auf der Strecke prognostiziert. Der erste Schritt für den Ausbau der 76 Kilometer langen Strecke waren und sind Brückenmodernisierungen und das Anbringen von Lärmschutzwänden. Rund 100 Über- und Unterführungen müssen dabei ersetzt oder aufgearbeitet werden. Auf 47 Kilometern Länge werden zudem Lärmschutzwände eingezogen. Eine der Vorarbeiten für das Projekt ist der Ausbau des Autobahnkreuzes A73 Fürth/Erlangen. 2017 fiel dafür der Startschuss, die Arbeiten sollen im nächsten Jahr abgeschlossen sein.

Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer und seine bayerische Amtskollegin Kerstin Schreyer geben heute den Startschuss für den weiteren Ausbau der A3.

Bauzeit von fünf Jahren veranschlagt

Bis Ende 2025 sollen die Bauarbeiten auf der A3 in diesem Abschnitt beendet sein. Dann soll der Verkehr sechsspurig zwischen der hessischen Landesgrenze bis zum Kreuz Fürth/Erlangen fließen. Die erste Etappe des Megaautobahn-Projekts ist der Ausbau der A3 zwischen Höchstadt-Ost und Erlangen-Frauenaurach. Die Autobahndirektion Nordbayern spricht von einer "Neuen Projekt-Generation" in öffentlicher-privater Partnerschaft (ÖPP). Eine ÖPP ist die vertraglich geregelte Zusammenarbeit zwischen öffentlicher Hand und Unternehmen der Privatwirtschaft in einer Zweckgesellschaft. Hinter dem Konsortium steht ein Verbund aus zwei Baufirmen, dem französischen Unternehmen Eiffage und dem niedersächsischen Unternehmen Johann Bunte.

Für die Strecke wurden Ausbaukosten in Höhe von 1,5 Milliarden Euro veranschlagt. Insgesamt wird der Kostenumfang auf 2,8 Milliarden Euro beziffert.

Topographisch eine Herausforderung

Drei verschiedene Landschaftsräume haben die Experten auf der Strecke ausgemacht. Brücken und andere Bauwerke sollten sich dabei dem Landschaftsbild anpassen. Auch die Lärmschutzwände wurden den Gegebenheiten angepasst, von Gabionen-, Glas- und Betonwänden bis zu Wällen und Wänden aus Lärchenholz. Was für ein Planungsaufwand hinter diesem Aufbau steckt, ahnt der normale Autofahrer nicht. Selbst bei Brücken, Stufen und Geländer wurden neue Formen entwickelt und eingeplant. Es musste entschieden werden, ob Brücken einen Rasenvorsprung erhalten, mit Spannelementen versehen oder als Bogen geplant werden sollten.

Verkehrssperrung auf der A3

Der Ausbau bedeutet für die Autofahrer eine Geduldsprobe. Baustellen werden in den nächsten Jahren zum täglichen Staualltag gehören. Eine nächtliche Sperrung der A3 zwischen den Anschlussstellen Würzburg/Heidingsfeld und Würzburg/Randersacker erfolgt schon an diesem Wochenende. Ab 22 Uhr am Samstag (11.07.) bis 5 Uhr am Sonntag (12.07.) wird der Verkehr umgeleitet. Im Zuge des 6-streifigen Ausbaus der A3 wird im Bereich der Talbrücke Heidingsfeld eine Verkehrszeichenbrücke aufgestellt und weitere Technik in der Nordröhre des Katzenbergtunnels eingebaut.

Die A3: ein Megaprojekt

Die Bundesautobahn A3 ist Europastraße und Bestandteil des transeuropäischen Verkehrsnetzes. Sie verbindet die Beneluxstaaten mit Südeuropa und innerhalb Deutschlands Bayern mit den Zentren am Rhein. Die A3 zählt zu den bedeutendsten Strecken im Bundesautobahnennetz. In den 60er Jahren wurde die Strecke zwischen Aschaffenburg und Nürnberg fertiggestellt. Seit dieser Zeit hat sich das Verkehrsaufkommen verdreifacht. Der Schwerverkehrsanteil auf der A3 hat sich dabei zum Teil auf über 20 Prozent gesteigert, das heißt, mehr als jedes fünfte Fahrzeug ist ein Lkw. Im Bereich um Würzburg fahren derzeit über 78.000 Fahrzeuge, davon knapp 17.000 Lkw pro Tag.

Auch der Ausbau im Bereich Aschaffenburg und Würzburg ist noch nicht abgeschlossen. Fünf der 89 Kilometer langen Strecke sind noch im Bau. Ende 2021 sollen auch hier die Bauarbeiten abgeschlossen sein.