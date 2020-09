Spatenstich für Waldershofer Ortsumgehung

Knapp 40 Jahre nach den ersten Planungen beginnt am Mittwoch offiziell die Bauphase für die Ortsumgehung von Waldershof mit einem symbolischen Spatenstich. Die Ortsumgehung soll nach aktuellen Schätzungen rund 32 Millionen Euro kosten.

Stadt soll von Durchgangsverkehr entlastet werden

Die Bauphase wird voraussichtlich sieben Jahre dauern, alleine für die Kreuzung der Bahnlinie Nürnberg-Schirnding sind zwei Brücken erforderlich.

Mit der neuen Umgehungsstraße soll in erster Linie die Stadt vom Durchgangsverkehr entlastet werden. Hier waren in den letzten Jahren bis zu 14.000 Fahrzeuge unterwegs. Zudem soll mit der Umgehungstraße die Anbindung des nordwestlichen Landkreises Tirschenreuth an die Autobahn A93 verbessert werden, so teilt es das staatliche Bauamt Amberg-Sulzbach mit. Die Strecke ist rund 3,4 Kilometer lang. Der erste Bauabschnitt nimmt die Unterführung eines Radweges in Angriff.

Kein konkreter Fertigstellungstermin

Die Arbeiten am Großprojekt sind vielschichtig, einige Abschnitte werden parallel laufen, um die Bauzeit so kurz wie möglich zu halten, so heißt es vom Bauamt weiter. Einen konkreten Fertigstellungstermin gibt es dennoch nicht, weil für die Brückenbauten beispielsweise die Deutsche Bahn plane und den Bau durchführe, so das Bauamt weiter.