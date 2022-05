Spatenstich für Polizeiinspektion auf altem US-Kasernengelände

Neue Inspektion soll mit mehr Personal ausgestattet werden

Die geplante neue barrierefreie Inspektion Augsburg West soll jedenfalls topmodern ausfallen, mit einer laut Ministerium energetisch hochwertigen Gebäudehülle, einer Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung, einer Brunnenwasserkühlung und Photovoltaik auf dem Dach. In einem fünfgeschossigen Kopfbau sollen die Beamten der Einsatzhundertschaft untergebracht werden. Für die Mitarbeiter der Inspektion selbst ist ein zweigeschossiges Gebäude vorgesehen. "Wir stocken auch das Personal perspektivisch auf, so dass auch die Bürger und Bürgerinnen merken werden, dass mehr Polizei in der Präsenz vorhanden ist", so der nordschwäbische Präsident Martin Wilhelm. Oberbürgermeistern Eva Weber sagte dem BR, sie gehe davon aus, dass die neue Inspektion "eine positive Auswirkung für das Sicherheitsgefühl" der Augsburger haben werde.

Mehrfach Polizeieinsätze im Reesepark

Im Augsburger Westen ist durch die Konversion alter US-amerikanischer Kasernenflächen wie der Reese-Kaserne ein neues Stadtviertel entstanden. Nicht immer verlief die damit einhergehende Veränderung der Siedlungsstruktur problemlos. Im Reesepark etwa war es zuletzt mehrfach zu Schlägereien und sogar Messerstechereien unter Jugendlichen gekommen. Probleme gab es in der Vergangenheit oft auch, wenn junge Parkbesucher nachts feiern wollten, die neu hinzugezogenen Anwohner rundherum aber schlafen wollten. Die neue Inspektion liegt in direkter Nachbarschaft des Parks und angrenzend an ein großes Wohngebiet aber auch verkehrsgünstig an der Ackermannstraße, einer großen Ausfallstraße der Stadt.