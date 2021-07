16.07.2021, 07:48 Uhr

Spatenstich für Ortsumgehung und Hochwasserschutz in Hafenlohr

Offizieller Spatenstich am Freitag in Hafenlohr im Landkreis Main-Spessart: Jetzt beginnt der Bau der lang erwarteten Ortsumgehung. Die enge Ortsdurchfahrt von Hafenlohr gilt als Nadelöhr auf der Verbindung zwischen Lohr am Main und Marktheidenfeld.