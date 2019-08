Spatenstich für Ortsumgehung in Eschenbach

In Eschenbach (Markt Erlbach) wurde mit einem feierlichen Spatenstich der Bau einer Ortsumgehung begonnen. Damit soll der Durchgangsverkehr laut Bauamt Ansbach verringert werden. Außerdem soll der Landkreis so besser an den Großraum Nürnberg angebunden werden.

Fertigstellung bis Ende 2020

Die 2,2 Kilometer lange Umgehungsstraße wird rund 3,8 Millionen Euro kosten. Bis Ende 2020 soll der Streckenbau abgeschlossen sein.