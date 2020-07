Spatenstich für neues Aus- und Fortbildungszentrum der Polizei

Bayerns Innenstaatssekretär Gerhard Eck betonte beim offiziellen Spatenstich des Zentrums für Polizeiliches Einsatztraining die Bedeutung des Projekts: "Qualifiziertes Personal ist die Voraussetzung für eine rechtsstaatliche, bürgerorientierte und professionelle Polizeiarbeit in Bayern. In diesem hochmodernen Zentrum für Polizeiliches Einsatztraining werden unsere Polizistinnen und Polizisten künftig perfekte Voraussetzungen für ihr Training im Rahmen ihrer Aus- und Fortbildung vorfinden. Der heutige Spatenstich ist darum eine großartige Investition in die Zukunft unserer Polizei und die Sicherheit unseres Landes", so Eck.

Optimale Trainingsbedingungen in Unterfranken

Nach Angaben des Innenministeriums investiert der Freistaat rund sieben Millionen Euro in den zweigeschossigen Neubau auf dem Gelände der Würzburger Bereitschaftspolizei. Das 950 Quadratmeter große Zentrum soll dazu beitragen, dass Polizisten im Rahmen ihrer Aus- und Fortbildung trotz erhöhter Einstellungs-Zahlen in vollem Umfang trainieren können. Die Bayerische Polizei soll bis 2023 mit insgesamt 3.500 neuen Stellen verstärkt werden.

Derzeit befinden sich laut Eck rund 4.000 Beamte gleichzeitig in Ausbildung, womit die vorhandenen Ausbildungsplätze bei der Bayerischen Polizei in allen Abteilungen vollkommen ausgelastet sind. "Daher wird der Neubau des Trainingszentrums eine deutliche Entlastung schaffen. Gerade das Einsatztraining ist eine der wichtigsten Säulen in der Aus- und Fortbildung unserer Polizei", erklärte der Innenstaatssekretär. Es freue ihn umso mehr, dass durch die gemeinsame Nutzung künftig auch das Polizeipräsidium Unterfranken über optimale Trainingsbedingungen verfüge, so der Politiker weiter.

Am Spatenstich nahmen neben Eck, auch Würzburgs Oberbürgermeister Christian Schuchardt und der Vizepräsident der Bayerischen Bereitschaftspolizei Detlev Tolle teil.