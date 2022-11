Spatenstich für neues Kinderklinikum in Nürnberg

Das Neubauprojekt ist laut Mitteilung des Klinikums Nürnberg eines der größten Bauvorhaben zur Versorgung von Kindern, Jugendlichen und werdenden Eltern in Süddeutschland. Der Neubau am Klinikum Süd wird demnach vom Freistaat mit 119 Millionen Euro gefördert. "Kinder sind keine kleinen Erwachsenen. Sie brauchen eine besonders qualifizierte Gesundheitsversorgung mit einer bestmöglichen Infrastruktur", sagte Klinik-Vorstand Prof. Dr. Achim Jockwig.

"Etwas Großes für die Kleinen"

Das neue Kinderklinikum biete Kindermedizin und Geburtshilfe unter einem Dach an, was die interdisziplinären Wege weiter verkürzt, so Jockwig weiter. Auf 30.000 Quadratmetern, fünf Stockwerken sowie 1.000 Räumen mit 216 Planbetten und acht Kreißsälen entsteht am Klinikum Süd "etwas Großes für die Kleinen", heißt es in der Mitteilung.

Insgesamt soll das neue Kinderklinikum Nürnberg mit Geburtshilfe vier Kliniken beherbergen: die Klinik für Neugeborene, Kinder und Jugendliche, die Klinik für Kinderchirurgie und Kinderurologie, die Klinik für Frauenheilkunde mit dem Schwerpunkt Geburtshilfe sowie die Abteilung für Psychosomatik der Klinik für Psychiatrie, Psychosomatik und Psychotherapie im Kindes- und Jugendalter. Auch eine eigene Kinder Notfallambulanz soll in das neue Kinderklinikum einziehen.

Kinderklinikum als Standortvorteil

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder und Nürnbergs Oberbürgermeister Marcus König (beide CSU) waren bei dem feierlichen Spatenstich mit dabei. Für Söder entstehe ein "echtes Lebenshaus. Hier wird Leben gerettet, hier kommt neues Leben auf die Welt." Er wünschte dem Klinikum einen guten Bauverlauf und dankte all seinen Ärztinnen und Ärzten. Für OB König ist der Ausbau der Kinder- und Jugendmedizin für die Stadt Nürnberg ein Standortvorteil und zahle auf die Lebensqualität für Familien ein.

Kinder werden in Planung mit einbezogen

Bei den Planungen werden laut Klinikum auch Kinder mit einbezogen: So wurde in Kooperation mit dem Jugendamt ein Kinderbeteiligungsprojekt ins Leben gerufen. "Wir haben sehr viele, konstruktive Anregungen erhalten und versuchen nun, davon so viele wie möglich umzusetzen", so Prof. Jockwig. Dafür wird für Spenden geworben, denn unter anderem die Spielgeräte seien nicht förderfähig. Die Grundsteinlegung soll im kommenden Jahr 2023 erfolgen. Wenn alles nach Plan laufe, soll der Bezug im Jahr 2026 stattfinden, so das Klinikum.