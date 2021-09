Spatenstich für Landesgartenschau 2024 in Kirchheim bei München

Auch Gemeindeteile wollen "Zusammen.Wachsen"

Das Landesgartenschau-Motto "Zusammen.Wachsen" gilt aber nicht nur in botanischer Hinsicht: Der Park verbindet Kirchheim und Heimstetten. Die beiden Gemeindeteile wurden durch die Gebietsreform 1978 vereinigt und sollen nun mit dem verbindenden Ortspark in der Mitte im wahrsten Sinne weiter zusammenwachsen.

Lebensqualität soll mitwachsen

Außerdem wird man auch gemeinsam noch wachsen: Wie in allen Gemeinden rund um München ist der Siedlungsdruck riesig. In den kommenden Jahren entsteht Wohnraum für 3000 weitere Menschen. Da braucht es noch mehr Kitas, ein größeres Gymnasium, ein neues Rathaus mit Bürgersaal – und eben auch mehr Grün, betont Bürgermeister Böltl: "Wachstum bedeutet nicht nur viel bauen, sondern auch, dass die Lebensqualität mitwächst."

Klagen über Baustellen

In diesem Sinne wird die Landesgartenschau auch "nur" als 145-tägiges Eröffnungsfest für den Ortspark verstanden, der nach der Veranstaltung als nachhaltiges Element bestehen bleibt. "Grünflächen machen gesünder und glücklicher", ergänzt Böltl. Erst einmal bringen sie freilich Baustellenbelastungen. Es gebe mittlerweile schon weniger Vögel in den Gärten, erzählt ein Ehepaar. Auch Baumfällungen, etwa für Wege in einem bereits vorhandenen Wäldchen des künftigen Parks, wurden bereits kritisiert.

Eine "richtige Oase" und "nicht nur Reihengärtchen"

In der Summe überwiegen aber positive Stimmen: Es entstehe "eine richtige Oase", schwärmt etwa eine Kirchheimerin, "ich bin total begeistert". - "Grandios", bestätigt ihr Mann, "ich freue mich unglaublich darauf". Und eine ältere Frau bekräftigt: Bei dem vielen Zuzug in der Gemeinde sei es doch wichtig, dass auch wirklich schöne Flächen geschaffen würden "und nicht nur Reihengärtchen".