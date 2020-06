Spatenstich für Kindergartenneubau in Bayreuth

Auf der Baustelle an der Wilhelminenaue, dem ehemaligen Gelände der Landesgartenschau, soll die Erweiterung des Waldorfkindergartens Bayreuth entstehen. Ab nächstem Jahr sollen dort vier Gruppen mit insgesamt 74 Kindern einziehen.

Bayreuth: Waldorfkindergarten kostet 2,8 Millionen Euro

Damit betreut der Kindergarten künftig eine Gruppe mehr als bisher. Außerdem sollen drei neue Arbeitskräfte eingestellt werden. Die Kosten von 2,8 Millionen Euro werden zu 80 Prozent gefördert. Trotzdem muss der Trägerverein des Waldorfkindergartens noch rund 450.000 Euro stemmen.

Neubau schafft 120 neue Kindergartenplätze

Das Gelände an der Wilhelminenaue ist für 50 Jahre an den Waldorfkindergarten in Erbpacht vergeben. Das alte Domizil im Stadtteil Destuben ist wegen Schimmelbefalls nicht mehr benutzbar. In der Stadt Bayreuth ist der Kindergartenneubau sehr willkommen, derzeit gibt es etwa 120 Kindergartenplätze zu wenig.