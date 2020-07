Spatenstich für den Donauausbau: Jetzt rollen die Bagger an

Am Polder Sulzbach bei Niederwinkling (Lkr. Straubing-Bogen) ist heute der erste Spatenstich für den Donauausbau in Niederbayern erfolgt. Mehr Hochwasserschutz, bessere Mobilität für die Schifffahrt und Maßnahmen für den Umweltschutz, das alles verspricht sich die Politik vom Milliardenprojekt. Zum Spatenstich waren Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU), Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU), sowie mehrere Minister und Politiker aus der Region angereist.

Großteil des Geldes für den Hochwasserschutz

Der sanfte Ausbau der Donau sei der richtige Weg, sagte Söder. Damit würden Wirtschaft, Umweltschutz und die Sicherheit der Anwohner zusammengebracht. "Der Klimawandel wird uns weiter fundamental beschäftigen", so der Ministerpräsident. Andreas Scheuer sagte, in das gesamte Bauprojekt würden in den kommenden zehn Jahren 1,4 Milliarden Euro investiert. Der Großteil des Geldes wird dem Hochwasserschutz zu Gute kommen.

Söder: "Sanfter Ausbau ist Kompromisslösung"

Die Donau soll an vielen Stellen mehr Platz bekommen, außerdem werden Polder geschaffen und Deiche erhöht. Damit sollen die Anwohner zukünftig auch vor Jahrhunderthochwassern ausreichend geschützt werden. Die "sanfte" Variante sei eine Kompromisslösung, die sowohl den Themen Mobilität und Hochwasserschutz, aber auch dem Umweltschutz gerecht wird, sagte Markus Söder beim Spatenstich in Niederwinkling.