Spatenstich für Auerbergtunnel - Nur noch sieben Jahre Stau

In Oberau greifen Bundes, Landes- und Kommunalpolitiker zur Schaufel. Es ist der Startschuss für den Bau des Auerbergtunnels. Der verbindet das Autobahnende der A95 bei Eschenlohe und den im Bau befindlichen Oberauer Tunnel.

Knapp 170 Millionen Euro will der Bund in den nächsten 7 Jahren zwischen Eschenlohe und Oberau für den 1,9 Kilometer langen Tunnel und die Anbindung an die Autobahn verbauen. Wenn der fertig ist, gehören die Staumeldungen der Autobahn A95 bei Eschenlohe der Vergangenheit an.

Scheuer: "Ein guter Tag für die Region"

Der ehemalige Verkehrsminister Alexander Dobrindt (CSU) sagte dazu: "Ein wichtiges Projekt für die Entlastung der Bewohner von Oberau und für die Region". Der aktuelle Verkehrsminister aus Berlin, Andreas Scheuer (CSU), pflichtet ihm bei: "Ein guter Tag für die Region".

2028 soll das vierspurige Teilstück zwischen den beiden Orten an der Loisach fertig sein. Nach dem Farchanter Tunnel und den im Bau befindlichen Oberauer Tunnel und dem Kramertunnel ist es das vierte Tunnelprojekt, das im Landkreis Garmisch-Partenkirchen realisiert werden soll.

Auch der Wanktunnel soll 2028 fertig werden

Zeitgleich mit dem Baubeginn geht die Planung für den Wanktunnel in die entscheidende Phase. Bereits im September sollen die ersten Probebohrungen für den Wanktunnel beginnen, der den Ortsteil Partenkirchen umfahren soll.

Beide Tunnelprojekte, der Auerbergtunnel und der Wanktunnel, sollen 2028 fertig werden. Kritiker des Auerbergtunnels waren nicht zum Spatenstich gekommen.

Kritik von Grüne, SPD und Naturschutzverbänden

Die lokalen Vertreter von Grünen, SPD und Naturschutzverbänden kritisieren, dass nicht genügend für die Verkehrswende getan wird. Der vierspurige Ausbau der B2 ist der Lückenschluss zwischen dem Autobahnende der A95 bei Eschenlohe und dem Oberauer Tunnel, der im Mai 2022 für den Verkehr frei gegeben wird.