Spatenstich: Bald grüner Wasserstoff aus Pfeffenhausen

In Pfeffenhausen im Landkreis Landshut war am Donnerstagmorgen Baubeginn für eines der vier geplanten nationalen Wasserstoffzentren in Deutschland. Zu dem symbolischen ersten Spatenstich in Niederbayern waren auch Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) und Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger (FW) gekommen.

Energie durch Wasserstoff langfristig speicherbar

Mit dem Baubeginn auf der grünen Wiese im Südosten von Pfeffenhausen nimmt das Wasserstoffzentrum heute konkrete Formen an. Herzstück wird ein Elektrolyseur mit einer Leistung von fünf Megawatt. Damit soll Strom aus erneuerbaren Energien in Wasserstoff umgewandelt und so Energie dauerhaft speicherbar gemacht werden.

Der Strom soll unter anderem von einer großen Freiflächen-Photovoltaikanlage kommen, die gerade ganz in der Nähe entsteht. Sie wird von der Bürgerenergie Niederbayern betrieben, einer Genossenschaft mit mehr als 1.400 Mitgliedern. Auch andere Photovoltaikanlagen in der Umgebung und zwei geplante Windräder bei Spechtental und Burghart sollen Strom liefern.

Wasserstoff für gut 60 Busse und Lkw pro Jahr

Außerdem könnte laut der Betreibergesellschaft Hy2B Wasserstoff GmbH überschüssiger grüner Strom, der andernorts erzeugt wird - zum Beispiel auch aus Wasserkraft - aus dem Netz genutzt werden. Generell soll der Elektrolyseur nach Angaben der Betreiber nur dann Wasserstoff erzeugen, wenn ausreichend Strom aus erneuerbaren Energien im Netz vorhanden ist.

Pro Jahr könnten auf diese Weise etwa 440 Tonnen grüner Wasserstoff aus Pfeffenhausen kommen. Damit lassen sich im Jahr laut dem Mitbegründer von Hy2B, Tobias Brunner, gut 60 Busse und Lkw betreiben. Im zweiten Halbjahr 2023, so der Plan, soll der erste Wasserstoff in Pfeffenhausen produziert werden.

Münchner Busse mit Pfeffenhausener Energie unterwegs

Ein Teil des Wasserstoffs aus Pfeffenhausen soll mit Lastern an zwei neue Bus- und Lkw-Tankstellen in den Landkreisen Ebersberg und München in Oberbayern gehen. Konkret sollen unter anderem zehn Wasserstoff-Brennstoffzellenbusse des Münchner Verkehrsverbundes MVV damit betankt werden. Außerdem sind andere Tankstellen als Abnehmer das Ziel - im Umkreis von bis zu 200 Kilometern um Pfeffenhausen.

Auch für das Wasserstoffzentrum an sich ist der produzierte Wasserstoff gedacht. Hier sollen beispielsweise Unternehmen aus der Autoindustrie Produkte mit Bezug zur Wasserstofftechnologie entwickeln und prüfen können.