Spatenstich am Klinikum Fürth: Mammutprojekt startet

Förderung durch Freistaat

Das Neubau-Projekt wird schätzungsweise 140 Millionen Euro kosten. Es sei damit das größte Bauvorhaben in Fürth, betonte Oberbürgermeister Thomas Jung (SPD). 110 Millionen Euro will der Freistaat zuschießen. "Der Neubau am Klinikum Fürth ist ein gewaltiges Modernisierungsprojekt, das die medizinische Versorgung der Menschen in der Region wesentlich verbessern wird", sagte Bayerns Gesundheitsminister Klaus Holetschek (CSU) in einer Mitteilung. Bevor die Bauarbeiten starten konnten, wurde aufwendig nach Blindgängern aus dem Zweiten Weltkrieg gesucht. Bomben wurden nicht gefunden. Eine großangelegte Evakuierung blieb aus.

Wachsende Bevölkerung

Das Klinikum Fürth muss größer und moderner werden, denn die Bevölkerung in der Stadt Fürth und im Landkreis wächst und damit der Patientenkreis. "In Fürth Stadt und Land hat die Bevölkerung in den vergangenen Jahren über 20 Prozent zugenommen, da ist es nur konsequent unser städtisches Klinikum zu erweitern", so Oberbürgermeister Jung. Der Neubau soll voraussichtlich 2025 fertig gestellt werden. Damit ist der Umbau des Klinikums aber noch nicht abgeschlossen, noch zwei weitere Neubauten sollen entstehen.