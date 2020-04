Spaß in schweren Zeiten: Münchner Klinikclowns trotzen Corona

Seit zwei Jahrzehnten besuchen die Münchner Klinikclowns kranke Kinder, Seniorinnen und Senioren sowie behinderte und schwer kranke Menschen in Heimen und Krankenhäusern. Auch und gerade in Zeiten von Corona wollen sie sich nicht davon abhalten lassen, weiterhin Spaß und Freude in die Einrichtungen zu bringen.

Natürlich müssen auch die Clowns derzeit draußen bleiben, doch auch während des Besuchsverbots in Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen lassen sie "ihre" Kinder und die erwachsenen Patienten im Krankenhaus nicht allein.

Online-Visiten und Outdoor-Quatsch

Die Clowns singen, tanzen und spielen etwa in "Online-Live-Visiten" oder vor den Krankenhäusern und Heimen im Freien, sodass die Bewohnerinnen und Bewohner von Balkonen oder Fenstern aus zuschauen können.

In den vergangenen Wochen kamen Bewohner des Hospizes in Vilsbiburg, verschiedener Senioren- und Pflegeheime in und um München, in Nürnberg, Manching, Bamberg, Vilsbiburg und Traunstein sowie Kinder und Jugendliche im Klinikum München-Großhadern und in der Cnopfschen Kinderklinik in Nürnberg in den Genuss der "Outdoorvisiten" der Klinikclowns.