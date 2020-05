Spaß in Corona-Zeiten: Riesenrad und Autokino in Deggendorf

Es ist eine Sommer-Attraktion in Corona-Zeiten: In der Deggendorfer Innenstadt dreht sich ab sofort ein 35 Meter hohes Riesenrad. Ein Highlight für Besucher, so die Stadtverwaltung. Außerdem will man so auch Schausteller unterstützen, die in diesem Jahr wegen der Corona-Krise massive Einkommenseinbußen hinnehmen müssen.

Statische Berechnungen notwendig

Das Deggendorfer Riesenrad wurde auf der Marktfläche auf dem Luitpoldplatz aufgebaut. Weil das über 100 Tonnen schwere Fahrgeschäft auf dem Dach einer Tiefgarage steht, waren statische Berechnungen notwendig. Die Stadt konnte aber auf bereits vorhandene Unterlagen zurückgreifen. Es war schon zur Landesgartenschau vor sechs Jahren geplant, in der Innenstadt ein Riesenrad aufzustellen. Damals verlegte man den Standplatz jedoch zum Gartenschaugelände. Das Innenstadt-Riesenrad feiert also in diesem Jahr Premiere.