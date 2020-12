Sparzwang: Schweinfurter Stadtrat beschließt Haushalt für 2021

Die Haushaltsberatungen in Schweinfurt sind abgeschlossen. Für den Entwurf der Stadtverwaltung stimmten CSU, SPD, Grüne und Pro Schweinfurt. Die Stadt Schweinfurt rechnet demnach im nächsten Jahr mit Einnahmen von 202 Millionen Euro und Ausgaben von 239 Millionen. Wegen der Corona-Pandemie sinkt die Gewerbesteuererwartung in diesem Jahr auf 27 bis 28 Millionen Euro. Im letzten Jahr konnten noch Gewerbesteuereinnahmen von 48 Millionen Euro erzielt werden, 2018 sogar 74 Millionen Euro. Für dieses Jahr muss die Stadt Schweinfurt damit unter den kreisfreien Städten den höchsten Gewerbesteuerrückgang verkraften.

Massiver Rückgang der Gewerbesteuern

Seit Juli zahlen die fünf größten Industriebetriebe in Schweinfurt keine Gewerbesteuern mehr. Trotz des erwarteten Rückgangs auf der Einnahmenseite will die Stadt an ihren geplanten Projekten festhalten. Grund dafür ist, dass Schweinfurt im Rahmen des Konjunkturpakets von Bund und Freistaat den Durchschnitt des Ist-Aufkommens der Jahre zwischen 2017 und 2019 ersetzt bekommt. Damit kann die Stadt mit dem ursprünglich vor Corona erarbeiteten Planansatz bei den Gewerbesteuern von 60 Millionen Euro rechnen. "vorausgesetzt, das bereitgestellte Geld in Höhe von 2,4 Milliarden Euro reicht bis Jahresende aus", heißt es von der Stadt Schweinfurt in ihrem Haushaltsentwurf.

Oberbürgermeister Sebastian Remelé sagte bei der Vorstellung des Haushaltsentwurfs, dass die Stadt an den Projekten und Zielen festhalten wolle. Dennoch müsse in Zukunft genau geprüft werden, ob Projekte verschoben oder billiger zu realisieren seien. Eine der größten Investitionen für die nächsten Jahre wird unter anderem die rund 42 Millionen Euro teure Sanierung des Theaters der Stadt Schweinfurt sein. Im vergangenen Jahr waren die Kosten noch auf 35 Millionen Euro geschätzt worden. Die Betriebsgenehmigung für das Theater besteht noch bis März 2022.

Sanierung von Mainbrücke und Stadttheater

2027 ist außerdem die Sanierung der Maxbrücke mit rund 30 Millionen Euro geplant. 2026 will die Stadt die Landesgartenschau ausrichten. Weitere geplante Projekte sind unter anderem ein rund 13,4 Millionen Euro teures Kulturforum und der Bau eines vierstöckigen, rund acht Millionen Euro teures neues Parkhauses mit 356 Stellplätzen in der Mainberger Straße.

Stadtkämmerin Anna-Barbara Keck geht davon aus, dass bis 2024 die Rücklage um 100 Millionen Euro abschmelzen wird. Dann wären noch neun Millionen Euro "auf der hohen Kante". Für 2021 wäre eine Kreditaufnahme in Höhe von 46 Millionen Euro nötig. Oberbürgermeister Remelé erwartet, dass bei den Gewerbesteuereinnahmen erst 2024 das Niveau von 2019 erreicht werden könnte.