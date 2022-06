Sparsame Verbraucher: Werden Erdbeeren zum Luxusgut?

Johannes Schmid ist ein "kleiner" Erdbeerbauer. Auf zwei Feldern mit insgesamt drei Hektar wachsen bei ihm zwei Sorten Erdbeeren. Außerdem gibt es am Canisiushof in der Nähe von Ingolstadt noch Kirschen und Äpfel. "Ich habe keine Angst, dass ich meine Ware nicht loswerde. Aber trotzdem spüre ich, dass die Kauflust zurückgeht, weil die Leute mehr aufs Geld schauen müssen."

In Bayern werden keine Erdbeerfelder umgepflügt

Johannes Schmid hat sich umgehört, Berufskollegen in ganz Bayern angerufen. Alle bestätigen ihm, dass die Nachfrage nach Erdbeeren leicht sinkt. Aber Hiobsbotschaften wie aus anderen Bundesländern, wo Felder umgepflügt werden, gibt es in Bayern nicht. Johannes Schmid berichtet: "In Niedersachsen gibt es allerdings große Betriebe mit 100 Hektar Erdbeeren, da sind Hunderte von polnischen Saisonarbeitskräften beschäftigt. Wenn da die großen Supermärkte und Discounter die Ware nicht mehr abnehmen, wird es für die Landwirte kritisch." Schließlich seien Erdbeeren eine schnell verderbliche Ware.

Situation ernst, aber nicht dramatisch

Im Münsterland in Westfalen hat vor kurzem ein Landwirt sein Erdbeerfeld umgeackert. Der Fall ging deutschlandweit durch die Medien. Der Bayerische Bauernverband berichtet: "Die Lage der Erdbeere in Bayern ist (noch) nicht so dramatisch wie in einigen Teilen Deutschlands." Lediglich in Unterfranken gibt es einen großen Obstbaubetrieb, auf dem fünf Hektar nicht abgeerntet werden, weil der Landwirt die Erdbeeren nicht verkauft kriegt.

Direktvermarktung funktioniert besser

Johannes Schmid ist Direktvermarkter. Vor zwei Wochen hat die Erdbeerente auf seinem Hof begonnen. Sechs rumänische Saisonarbeitskräfte pflücken täglich in den Morgenstunden. Verkauft wird auf Bauernmärkten und Wochenmärkten, zum Beispiel in Ingolstadt und Pfaffenhofen. Und heuer erstmals in einer Verkaufshütte direkt neben einem Discounter in Ingolstadt. "Wir wollten das mal probieren, und es funktioniert eigentlich ganz gut, obwohl unsere Erdbeeren natürlich teurer sind", sagt der 40-jährige Obstbautechniker.

Nur leicht höhere Preise

Für die gepflückte Ware verlangt er pro Kilogramm acht Euro. Seit Mitte der Woche kann nun am Canisiushof auch selbst gepflückt werden, für 4,20 Euro pro Kilo. Und nebenbei darf - wie überall auf Erdbeerfeldern - genascht werden. 30 Cent mehr pro Kilo als letztes Jahr kosten die Erdbeeren heuer bei Johannes Schmid. Macht sich das bemerkbar? Bisher seien etwas weniger Kunden zum Selbstpflücken am Feld als in den Vorjahren. Aber nach zwei Tagen könne man noch keine Prognose abgeben, sagen Johannes Schmid und seine Frau Martina, die jetzt für vier Wochen ganztags im Verkaufshäuschen am Hof steht.