Sparlaune der Verbraucher erreicht Tiefstand

Das Marktforschungsunternehmen GfK untersucht monatlich das Verhalten der Verbraucher in Bezug auf Sparen, Einkommen und Konsum und errechnet dadurch die Konjunkturaussichten. Das Konsumklima bezieht sich explizit auf die gesamten privaten Konsumausgaben.

2.000 Verbraucher befragt

Insgesamt prognostiziert die GfK für das Jahr 2019 einen Anstieg des privaten Konsums von 1,5 Prozent. Doch im Untersuchungszeitraum September befürchteten die Verbraucher offenbar, dass die Banken für ihr Erspartes auch Strafzinsen erheben könnten, so GfK Marktforscher Rolf Bürkl. Die Entscheidung der Europäischen Zentralbank (EZB), die Geldpolitik noch großzügiger zu gestalten, habe auch Auswirkungen auf das Verhalten der Verbraucher.

"Sparen ist keine attraktive Alternative mehr." Rolf Bürkl, GfK Marktforscher

Verbraucher investieren noch immer gerne

Die Deutschen geben ihr Geld gerne aus, investieren vorwiegend in werthaltige Gegenstände und Immobilien. Für das Konsumklima im Oktober berechnet die GfK einen leichten Anstieg um 0,2 auf 9,9 Zähler. Die Deutschen haben die Konjunkturaussichten besser bewertet, was auch an einem derzeit noch stabilen Arbeitsmarkt und der EZB liegen dürfte, so die Marktforscher. Nach wie vor sei aber das Risiko einer Rezession nicht gebannt.

"Der Handelskonflikt mit den USA sowie die ungeklärte Frage, ob Großbritannien mit oder ohne Abkommen aus der EU austreten wird, betrifft vor allem die exportorientierten Unternehmen sowie deren Zulieferer, wird aber sicherlich auch auf die übrige Wirtschaft ausstrahlen." Rolf Bürkl, GfK Marktforscher

Was ihr Einkommen angeht, sind die Verbraucher derzeit pessimistischer eingestimmt. Der Wert der Einkommenserwartung musste auch in der Septemberbefragung Einbußen hinnehmen.