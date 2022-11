Sparkurs im Bistum Würzburg: Tagungshaus wird verkauft

Am Dienstagvormittag unterzeichnet das Bistum Würzburg den Kaufvertrag mit dem neuen Eigentümer des Hauses Sankt Michael in Bad Königshofen. Das teilt die Pressestelle vorab schriftlich mit. Über weitere Details zum Verkauf und zu den zukünftigen Planungen für das Gebäude wollen Bistumsvertreter, Kommunalpolitiker und der Käufer beim Vorort-Termin informieren. Das Haus ist seit Jahresende 2021 geschlossen.

Bistum gibt vier von zehn Bildungshäusern ab

Das Bistum Würzburg hatte vor zwei Jahren angekündigt, wegen seiner prekären finanziellen Lage die Trägerschaft von vier seiner zehn Bildungs- und Tagungshäuser abzugeben. Neben Bad Königshofen haben auch die Tagungshäuser in Retzbach und in der Thüringer Hütte ihren Betrieb beendet. Im Dezember waren im Haus St. Michael in Bad Königshofen ehemalige afghanische Ortskräfte sowie Geflüchtete untergebracht. Das Bistum Würzburg hatte hier seine Hilfe angeboten.

Sparmaßnahmen auch in den Kirchen

Um Geld zu sparen, hat das Bistum Würzburg den Kirchengemeinden Ende September empfohlen, die Heizungen im Winter in den Kirchen ganz aus zu lassen oder auf einer konstant geringen Temperatur zu halten. Wo eine Grundtemperierung erforderlich ist, empfiehlt das Bistum diese auf maximal fünf Grad zu begrenzen. Während Gottesdiensten oder anderen Feiern in der Kirche, rät das Bistum dazu, Decken oder Kissen für die Gläubigen auszulegen.