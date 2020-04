Sparkassenschließungen im Lkr. Cham: Bürgermeister enttäuscht

Daniel Paul, Bürgermeister von Weiding, ist enttäuscht von der Entscheidung der Sparkasse im Landkreis Cham: Zwölf ihrer 34 Geschäftsstellen sollen geschlossen werden - inklusive der dazugehörigen Geldautomaten. Weiding ist eine dieser Filialen.

Die Gemeinde mit knapp 2.600 Einwohnern hat dann ab Ende Mai keine Bank mehr, nicht einmal mehr einen Geldautomaten. Das Angebot, wenigstens einen Geldautomaten im Rathaus aufzustellen, hat die Sparkasse aus Kostengründen abgelehnt, so der Bürgermeister.

Weidinger Bürgermeister: "Traurig, dass es nur noch um Profit geht"

"Es ist traurig, dass es nur noch um Geld und Profit geht", so Daniel Paul, der außerdem über die Art und Weise, wie die Schließung kommuniziert wurde, schimpft. Wie andere betroffene Bürgermeister auch, habe er erst gestern einen kurzen Anruf von der Sparkasse bekommen mit der Mitteilung, die Weidinger Filiale werde schon Ende Mai, also in rund vier Wochen, schließen.

Alternative: Bargeld aus dem Supermarkt?

Den Bürgerinnen und Bürgern rate die Sparkasse ernsthaft, sich Bargeld im Supermarkt am Ort zu holen. "Ich empfehle den Leuten dagegen, gut zu überlegen, ob sie nicht gleich die Bank wechseln oder zu einer Direktbank gehen," so der Bürgermeister, wenn die Sparkasse sich sowieso aus dem ländlichen Raum zurückzieht.

Schließungen auch in Chamerau

Ebenfalls enttäuscht ist der Bürgermeister von Chamerau,Stefan Baumgartner. Chamerau hatte erst im Januar von der Schließungsankündigung der Raiffeisenbank Chamer Land erfahren. Deren Filiale war wie sechs andere im Landkreis Ende März zugesperrt worden.

Jetzt folgt die Sparkasse. "Aber das haben wir schon geahnt", so Baumgartner, "dass die Sparkasse nur bis nach der Kommunalwahl warten und dann nachziehen wird". Chamerau hat nun ebenfalls keine Bankfiliale mehr. Das sei ein weiterer Einschnitt in die Grundversorgung, so Baumgartner.

Geldautomat auf Kosten der Gemeinde

Er sucht aber nach einer Lösung für die rund 2.600 Einwohner und verhandelt aktuell mit zwei Firmen, um auf Kosten der Gemeinde einen Geldautomaten im Rathaus zu installieren. Auch an einen Geldbotendienst denkt er. Wenigstens habe die Raiffeisenbank angeboten, ihren Geldautomaten nach der Filialschließung jetzt noch bis Jahresende hier zu lassen.

Minus-Zins-Umfeld Schuld an Schließungen?

Die Sparkasse im Landkreis Cham hatte die Schließung von zwölf ihrer 34 Geschäftsstellen im Landkreis ab Ende Mai beziehungsweise ab Ende August gestern Nachmittag bekannt gemacht. Sie rechtfertigt das mit dem großen Kostendruck wegen des Minus-Zins-Umfelds und mit dem geänderten Verhalten der Kunden, die das meiste per Online-Banking erledigen.

Geldautomaten als kostspieliger Service

Für Bargeld wenigstens noch die Geldautomaten da zu lassen, sei nicht möglich. Das sei reiner Service, für den die Kosten dann zu hoch wären, sagte der Bereichsdirektor der Sparkasse Johann Urban dem BR. Die Sparkasse sei ohnehin "die letzte in Bayern, die Geschäftsstellen schließt". Andere Banken hätten das schon früher gemacht.

Sparkassenpersonal soll intern versetzt werden

Von den 63 bayerischen Sparkassen sei die Sparkasse im Landkreis Cham außerdem diejenige mit den meisten Geschäftsstellen, gemessen an der Einwohnerzahl. Das Personal der betroffenen Filialen wird bankintern versetzt.

Neun der insgesamt 260 Mitarbeiterstellen werden aber durch natürliche Fluktuation in den nächsten Jahren abgebaut, indem sie nicht mehr nachbesetzt werden.