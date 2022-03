Sparkassenfusion geplatzt: Mittelfranken bleibt selbstständig

Die erste bezirksüberschreitende Sparkassenfusion in Bayern ist geplatzt: Mittelfranken-Süd und Ingolstadt-Eichstätt bleiben selbstständig. Den Stopp der Fusionsverhandlungen hat der Verwaltungsrat der mittelfränkischen Sparkasse bekannt gegeben. Hintergrund seien personelle Schwierigkeiten bei der mittelfränkischen Sparkasse, melden die Nürnberger Nachrichten. Die Sparkasse mit Verwaltungssitz in Roth habe Führungsprobleme und sei deshalb für eine Fusion aktuell nicht gut aufgestellt: Der eine Teil des Führungsduos, Daniela Heil, verlässt kurzfristig das Haus, während der andere Vorstandsvorsitzende Hans Jürgen Rohmer in einem Jahr in Ruhestand geht.

Fusionsgespräche werden nach personellen Änderungen geführt

In so einem Fall werde immer überlegt, wie es weitergehe, sagte Herbert Eckstein, Landrat des Kreises Roth (SPD) und Vorsitzender des Verwaltungsrats der Sparkasse Mittelfranken dem Bayerischen Rundfunk vor einem Monat. Informelle Gespräche über eine mögliche Fusion habe es auch mit anderen Sparkassen in der Region gegeben. Die Sparkasse Ingolstadt-Eichstätt im angrenzenden Bezirk Oberbayern war damals der Partner, der am besten kompatibel sei, so Eckstein.

Ingolstadt bedauert Platzen der Fusion

Hätten sich die beiden Sparkassen vereint, wäre die viertgrößte Sparkasse in Bayern entstanden - mit einem Bilanzvolumen von elf Milliarden Euro. In Ingolstadt bedauern Sparkasse und Politik das Scheitern der Fusion. Ingolstadts Oberbürgermeister Christian Scharpf betont, dass die Fusion wirtschaftlich Sinn gemacht hätte: "Die Vorzeichen für eine Fusion beider Häuser sind sehr gut und alle Argumente sprechen dafür. Die Mitteilung aus Mittelfranken, die Verhandlungen vorerst nicht fortzusetzen, bedauere ich, habe aber Verständnis für die aktuelle Situation im dortigen Vorstand. Die Tür steht von unserer Seite aus weit offen, die Gespräche zu einem späteren Zeitpunkt wiederaufzunehmen."