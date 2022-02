Sparkassen Mittelfranken und Oberbayern sprechen über Fusion

Herbert Eckstein, Landrat des Kreises Roth (SPD) und Vorsitzender des Verwaltungsrats der Sparkasse Mittelfranken hat die Sondierungsgespräche dem BR bestätigt. Die Gespräche über diese bezirksübergreifende Fusion seien ergebnisoffen. Die Sparkasse Mittelfranken-Süd sei derzeit stark aufgestellt und müsse nicht fusionieren.

Sparkasse in Oberbayern sei "kompatibelster Partner"

Aber kommenden März gehe der derzeitige Vorstandsvorsitzende Jürgen Rohmer in den Ruhestand. In so einem Fall werde immer überlegt, wie es weitergehe. Informelle Gespräche über eine mögliche Fusion habe es auch mit anderen Sparkassen in der Region gegeben. Die Sparkasse Ingolstadt-Eichstätt im angrenzenden Bezirk Oberbayern sei derzeit der Partner, der am besten kompatibel sei, so Eckstein.

Arbeitsplatzgarantie ist Voraussetzung für Fusion

Für Eckstein ist eine Arbeitsplatzgarantie Voraussetzung für eine Fusion, ebenso sollen die Filialen erhalten bleiben. Die Sparkasse Mittelfranken-Süd ist 2003 aus der Fusion der Sparkassen Roth-Schwabach und Weißenburg entstanden. Die Sparkasse Ingolstadt-Eichstätt war 2007 fusioniert. Bei einer Fusion mit Ingolstadt-Eichstätt wäre die Sparkasse Mittelfranken-Süd der kleinere Partner. Sie hatte zuletzt eine Bilanzsumme von 4,2 Milliarden Euro und beschäftigte gut 700 Mitarbeiter, während die Oberbayern 6,2 Milliarden Euro in ihrer Bilanz und knapp 1.000 Mitarbeiter aufwiesen.