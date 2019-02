Sparkassen-Kredit: Landrätin nimmt Wolbergs in Schutz

Die Regensburger Landrätin Tanja Schweiger (FW) hat am Donnerstag im Korruptionsprozess gegen den suspendierten Regensburger Oberbürgermeister Joachim Wolbergs als Zeugin ausgesagt und den angeklagten SPD-Politiker in Schutz genommen. Schweiger wurde zu den Umständen eines Millionenkredits der Sparkasse Regensburg an den mitangeklagten Immobilienunternehmer Volker Tretzel befragt.

Landrätin sieht keine Einmischung Wolbergs

Ihr sei nicht bekannt, dass sich Wolbergs in seiner damaligen Funktion als turnusmäßiger Verwaltungsratschef der Sparkasse in das Kreditgeschäft eingemischt habe. "Ich kann mir das auch nicht vorstellen", betonte die Landrätin. Die Staatsanwaltschaft wirft Wolbergs vor, sich für den Tretzel-Kredit zu angeblich besonders günstigen Konditionen verwendet zu haben, im Gegenzug für Wahlkampfspenden an seinen SPD-Ortsverein. Die Regensburger Landräte und Oberbürgermeister wechseln sich beim Verwaltungsratsvorsitz der Sparkasse ab.

Massiver formaler Fehler bei Kreditvergabe

Bei der Kreditvergabe an Tretzel habe es allerdings einen massiven formalen Fehler gegeben, meinte Schweiger. Hier habe die Verantwortung aber beim Sparkassen-Management gelegen. Der Sparkassen-Kredit über 4,5 Millionen Euro an Tretzel war ein Sonderfall, weil Volker Tretzel selber als Mitglied im Sparkassen-Verwaltungsrat saß. Deswegen sei ein Eilbeschluss notwendig gewesen, den Schweiger und Wolbergs unterschreiben sollten, berichtete Schweiger vor Gericht über die Vorgänge aus dem Jahr 2016.

Zu den Konditionen des Kredits befragt, sagte Schweiger: "Das klang alles schlüssig." Es sei um eine Zwischenfinanzierung zur kurzfristigen Überbrückung gegangen. Generell kämen solche Eilbeschlüsse immer wieder vor. Sie könne sich nicht erinnern, dass jemals ein vergleichbarer Antrag abgelehnt worden sei. Erst Monate später habe das Sparkassen-Management Schweiger dann mitgeteilt, dass der Eilbeschluss im Fall Tretzel nicht ausgereicht hätte. Tatsächlich hätte es eines Beschlusses des zuständigen Kredit- und Personalausschusses bedurft.

Schweiger kritisiert Staatsanwaltschaft

Schweiger kritisierte in ihrer Aussage auch die Informationspolitik der Staatsanwaltschaft scharf. Die Ermittlungsbehörde habe in einer Pressemitteilung die Konditionen des Millionenkredits nur unvollständig wiedergegeben und damit den Eindruck erweckt, Tretzel habe den Kredit zu besonders günstigen Bedingungen erhalten. Folge sei dann eine besonders aufgeregte Medienberichterstattung gewesen. Wegen des Bankgeheimnisses habe sie sich aber gegen die ihrer Meinung nach falsche Berichterstattung öffentlich nicht zur Wehr setzen können.