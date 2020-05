Sparkassen-Filialenschließung in Mainfranken wird kritisiert

Die Sparkasse Mainfranken hat heute angekündigt, dass sie zum Jahresende 24 personenbesetzte und fünf Selbstbedienungs-Standorte schließen wird. Betroffen sind davon Geschäftsstellen in den Landkreisen Kitzingen, Main-Spessart, Würzburg und auch im Stadtgebiet Würzburg. Hohe Wellen schlägt diese Entscheidung der Sparkasse in der Stadt Rieneck im Landkreis Main-Spessart. Die Geschäftsstelle in Rieneck soll nach der coronabedingten Schließung nicht wieder öffnen und zudem soll der Geldautomat abgebaut werden.

Sparkasse gehört zu Rieneck

"Ich habe weder aus Sicht der Rienecker Kunden hierfür Verständnis, noch aus Sicht der Stadt!", so Bürgermeister Sven Nickel. Diese Versuche mit allen Mitteln, den Ort so attraktiv und interessant wie möglich zu gestalten. Und dann ziehe sich ein öffentlich-rechtliches Kreditinstitut mit eigener Immobilie aus dem Markt zurück. Nickel sagt dazu: „Das ist kontraproduktiv und falsch! Das habe ich der Sparkasse auch in aller Deutlichkeit so mitgeteilt." Die Sparkasse in Rieneck ist an ihrem jetzigen Standort und auch an der vorherigen Position zwei Häuser weiter eine Institution, die fest zu Rieneck gehört hat. "Wie man der neuen Landrätin ein solches Begrüßungsgeschenk im Sparkassenverwaltungsrat machen kann, ist mir schleierhaft!", so Nickel weiter.

Bügermeister will für den Verbleib kämpfen

Auch die Begründung, die Entscheidung sei bereits 2019 gefallen und durch Corona befeuert worden, will er nicht akzeptieren. Für jeden Kunden sei es ein "Schlag ins Gesicht", wenn man seinem Institut "teilweise jahrzehntelang die Treue halte, und dann sind auf einmal die Türen zu." Wie es weitergeht? Für den Bürgermeister, der selbst Bankangestellter bei einem anderen Institut ist, ist die Sache klar: "Ich kann das für mich nicht hinnehmen und finde, wir sollten kämpfen. Wenn die Sparkasse bei dieser Entscheidung bleibt, sehe ich wenige Gründe, warum die Rienecker ihr die Treue halten sollten". Dass er als Mitarbeiter einer anderen Bank die Sparkasse zum Bleiben bewegen müsse, sei schon ein Stück Realsatire.

SPD: Angriff auf kommunale Infrastruktur

Auch die SPD-Kreistagsfraktion kritisiert die von der Sparkasse Mainfranken angekündigte Schließung vieler Filialen. Das sei "ein Angriff auf die kommunale Infrastruktur" kritisiert die Würzburger SPD-Kreistagsfraktion die geplante Maßnahme. "Die Sparkasse zieht sich aus der Fläche zurück und lässt somit Gemeinden, Bürger und Kunden im Regen stehen", sagt Fraktionssprecher Stefan Wolfshörndl. Die Sparkassen, die sich in öffentlicher Trägerschaft befinden, hätten einen Versorgungsauftrag. Die Entscheidung stehe einer Stärkung des ländlichen Raumes, der Sicherstellung kommunaler Infrastruktur und der Bargeldversorgung – gerade für die ältere Generation – absolut entgegen, so die SPD-Kreistagsfraktion.

Sparkasse Mainfranken will 29 Filialen schließen

Wie die Sparkasse Mainfranken heute mitteilte, will sie bis Jahresende rund 30 von insgesamt etwa 100 Außenstellen der Sparkassen im gesamten Raum Mainfranken schließen. Die Veränderung sei eine „strategischen Entscheidung“, so die Bank. Auch Sparkassenkunden würden verstärkt neue digitale Serviceleistungen nachfragen. Die Kundenfrequenz in den Filialen nehme deshalb seit Jahren spürbar ab. Zudem sei durch die Geldpolitik der Europäischen Zentralbank EZB der Kostendruck bestiegen. Ziel der "Anpassung im Filialnetz" sei es, die Sparkasse Mainfranken Würzburg langfristig betriebswirtschaftlich leistungsfähig zu erhalten, um „unseren Auftrag als Kreditgeber und Förderer der Region auch weiterhin zuverlässig zu erfüllen“, so die Mitteilung des Kreditinstituts heute Vormittag.