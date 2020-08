Sparkasse Schweinfurt-Haßberge: Streit um Filialschließungspläne

Die Kritik an der Entscheidung zur Schließung von Zweigstellen der Sparkasse Schweinfurt-Haßberge wächst. Nachdem sich zunächst der Bürgermeister der Gemeinde Geldersheim im Landkreis Schweinfurt vehement gegen die Schließung der Sparkassenfiliale in dem Ort mit rund 3.000 Einwohnern aussprach, kritisiert nun der CSU-Ortsverband von Oberwerrn im Landkreis Schweinfurt die angekündigte Schließung der örtlichen Sparkassenfiliale massiv.

CSU Oberwerrn kann Argumente für Schließung nicht nachvollziehen

Die Sparkasse Schweinfurt-Haßberge unterliege dem Regionalprinzip. Dabei habe sie die wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Verhältnisse in der Region zu berücksichtigen. Die Werbung mit Kundennähe sei so nicht mehr erfüllt. Der CSU-Ortsverband in Oberwerrn empfindet das als "Ironie". "In Oberwerrn mit rund 2.300 Einwohnern sei das Argument der Rentabilität nicht nachzuvollziehen. Die Filiale werde stark frequentiert, "auch von Bürgern umliegender Gemeinden", heißt es in einer Pressemitteilung wörtlich. Die Schließung der Filiale sei "ein tiefer Eingriff in die Selbstständigkeit unserer älteren Bürger/innen", heißt es von der CSU in Oberwerrn wörtlich.

Die Sparkasse Schweinfurt-Haßberge beabsichtigt, im kommenden Jahr sieben Filialen zu schließen und in diesem Jahr sieben wegen der Corona-Pandemie geschlossene Filialen nicht mehr zu öffnen.