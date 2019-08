Der Chef der Stadtsparkasse München, Ralf Fleischer begründete das im Interview mit dem "Münchner Merkur" mit der Finanzpolitik der Europäischen Zentralbank. Sollte der Einlagezins der EZB wie angekündigt noch weiter sinken, dann kämen Banken nicht umhin, dies auch dem Kunden in Rechnung zu stellen.

Sparkasse München zahlte 13 Millionen Euro Negativzinsen

Allein im vergangenen Jahr, so Fleischer, habe die Stadtsparkasse Negativzinsen in Höhe von 13 Millionen Euro bezahlt. Das könne man irgendwann nicht mehr abfangen, so Fleischer weiter. Sollte die Bank für ihre Privatkunden ebenfalls Negativzinsen einführen, soll es laut Fleischer Freibeträge geben. Dann könnten Guthaben bis 100.000 Euro von Abgaben verschont bleiben.