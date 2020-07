Sparkasse Kulmbach-Kronach schließt wegen Corona 15 Filialen

Ein Bankmitarbeiter hat sich mit Covid-19 infiziert. Er wurde positiv getestet. Deshalb schließt die Sparkasse Kulmbach-Kronach vorübergehend 15 von 30 Geschäftsstellen. Eine reine Vorsichtsmaßnahme, so eine Sprecherin des Geldinstituts.

Coronavirus: Alles Wissenswerte finden Sie hier

Kontaktpersonen des Infizierten in Quarantäne

Rund 30 Arbeitskollegen des infizierten Bankmitarbeiters sind in Quarantäne und arbeiten von zuhause aus weiter. Der infizierte Bankmitarbeiter ist ebenfalls in Quarantäne. Ihm gehe es gut, so die Sprecherin der Sparkasse.

Geldautomaten in Betrieb

Von der vorübergehenden Schließung sind unter anderem die Filialen Neudrossenfeld, Marktschorgast und Steinwiesen betroffen. Die Geldautomaten sind aber in Betrieb, die Briefkästen werden geleert und die Überweisungen getätigt. Geöffnet bleiben die Hauptstellen in Kulmbach und Kronach.

Liste der geschlossenen Geschäftsstellen

Auf ihrer Homepage listet die Sparkasse Kulmbach-Kronach alle Filialen auf, die von der vorübergehenden Schließung wegen Corona betroffen sind.