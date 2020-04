22.04.2020, 07:33 Uhr

Sparkasse im Landkreis Cham schließt 12 Filialen

Die Sparkasse im Landkreis Cham will nun doch Filialen schließen. Zwölf der bislang 34 Geschäftsstellen sollen in diesem Jahr geschlossen werden – also etwa ein Drittel. Das gab das öffentlich-rechtliche Bankhaus bekannt.