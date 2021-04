Sparkasse Erlangen setzt in Pandemie auf Digitales

Die große Kundenhalle der Zentrale der Sparkasse Erlangen am Hugenottenplatz ist seit Beginn der Pandemie zwar offen, aber ziemlich leer. Und auch im Eingangsbereich bei den Geldautomaten gibt es kaum noch Gedränge. Früher kamen die Kunden im Schnitt ein- bis zweimal pro Monat in die Sparkasse, inzwischen bloß ein- bis zweimal pro Jahr, sagt der Vorstandsvorsitzende der Sparkasse Erlangen, Johannes von Hebel, dem BR.

Im vergangenen Jahr sei die Zahl der Kunden, die sich Bargeld am Automaten geholt haben, um 30 Prozent gesunken, sagt Hebel. Kein Wunder: Kontaktelose Bezahlmöglichkeiten mit EC-Karte oder dem Smartphone gibt es fast überall. Und wer doch mal Bargeld braucht, kann es bequem an der Supermarktkasse holen.

Gefragt sind digitale Serviceleistungen

Auf diesen Paradigmenwechsel war die Sparkasse Erlangen aber vorbereitet, sagt Hebel. Weil die Sparkasse Erlangen unter ihren Kunden viele Mitarbeiter von hier ansässigen Weltunternehmen aus Erlangen und Herzogenaurach hat, musste sie schon vor der Pandemie digitale Lösungen anbieten. Das habe sich ausgezahlt. Die Sparkasse musste diese nicht hektisch während der Pandemie einführen, sondern konnte sie nun einfach ausbauen.

Pandemie ist ein Digitaliserungsturbo

Der Wirtschaftsinformatiker Sven Laumer von der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen beobachtet diese Veränderungen mit großem Interesse. Er stellt fest, dass die Pandemie bei Banken die bisherige Selbstverständlichkeit völlig auf den Kopf gestellt hat. Die Bank muss nun zum Kunden kommen und nicht mehr umgekehrt. Wer diese Angebote hat, behält seine Kunden. Trotzdem glaubt er glaubt nicht, dass dieser Digitalisierungsprozess zunehmend Arbeitsplätze kosten wird.

"Es gibt Dinge, die kann der Mensch besser, es gibt Dinge, die kann die Maschine besser. Gewisse Berechnungen, die vor Jahre nicht denkbar waren, sind jetzt möglich, weil die Maschine es kann. Aber der Mensch kann dann doch mehr: Eben dem Kunden erklären, was diese Zahlen tatsächlich bedeuten." Sven Laumer, Wirtschaftsinformatiker

Digitale Banken: Eine Symbiose aus Mensch und Computer

Die Pandemie hat die Sparkasse Erlangen dazu gezwungen neben ihren Serviceangeboten auch ihre Beratungen zu digitalisieren. Per abgesicherter Videoschalte könnten die Kunden nun mit ihren Finanzberatern sprechen. Das habe sich ausgezahlt, sagt Johannes von Hebel. Trotz der Pandemie musste niemand in Kurzarbeit geschickt werden. Tatsächlich konnte die Sparkasse Erlangen so viele Baufinanzierungsanfragen bearbeiten wie schon lange nicht mehr, berichtet er.