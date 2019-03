Sparkasse Ansbach schließt 16 Filialen in der Region

Von der Schließung sind folgende Filialen betroffen: Ansbach-Meinhardswinden, Ansbach-Schalkhausen, Ansbach-Othmayrstraße, Rügland, Bürglein, Veitsaurach, Geslau, Wörnitz, Weinberg, Feuchtwangen-Südtiroler Straße, Großohrenbronn, Weiltingen, Mönchsroth, Ornbau, Gerolfingen und Großlellenfeld.

In den Filialen in der Ansbacher Welserstraße, in der Heilsbronner Bahnhofstraße und in Dombühl müssen sich die Kunden selbst bedienen. Dort sei es weiterhin möglich, Geld am Automaten abzuheben und Kontoauszüge zu holen, so die Sparkasse Ansbach.

Insgesamt verfügt das Geschäftsstellennetz der Sparkasse Ansbach dann über 14 Beratungscenter mit Vollangebot, 27 Geschäftsstellen mit kombiniertem Service- und Beratungsangebot, ein Online-Beratungscenter und zwölf SB-Standorte.

Immer weniger Kunden in den Geschäften

Der Grund für die Schließungen sind die sich ändernden Gewohnheiten der Kunden, so die Sparkasse weiter. Immer mehr Verbraucher tätigen ihre Bankgeschäfte online. In den von der Schließung betroffenen Filialen sei es deshalb nur noch bis zu maximal fünf Kundenkontakten pro Stunde gekommen.

Bis zu 7,6 Kilometer bis zur nächsten Bank

Künftig haben Kunden, die von der Schließung ihrer Geschäftsstelle betroffen sind, im kürzesten Fall 900 Meter und im weitesten Fall 7,6 Kilometer bis zur nächsten Filiale zurückzulegen, teilte der Sprecher mit. Wenn Kunden durch die Schließungen keine Möglichkeit mehr haben, sich mit Bargeld zu versorgen, können sie sich an ihre Sparkassen-Berater wenden, um gemeinsam eine Lösung zu finden.