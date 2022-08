Sparen wie früher: Haushalts-Tipps für Wasser und Strom

Egal, ob in der Küche, dem Bad oder dem Garten: Überall versucht die gebürtige Mittelfränkin Jutta Roscher zu sparen, bei Lebensmitteln, Wasser und auch Energie. Sie wohnt mit ihrem Mann und der Familie ihrer Tochter in einem größeren Haus im Langenzenner Gemeindeteil Burggrafenhof. Sparen liegt ihr im Blut, sagt sie.

Jutta Roscher ist 1955 geboren und am Anfang hätten ihre Eltern noch keine richtige Toilette gehabt, erzählt sie – nur eine ohne Wasserspülung, ein "Plumpsklo" habe es gegeben. Das einzige Waschbecken im Haus war in der Küche. Auch eine Dusche war nicht vorhanden. Einmal wöchentlich sei man ins Waschhaus im Ort gegangen, habe dort gebadet, egal ob Sommer oder Winter.

Wasser wird sparsam und doppelt verwendet

Wasser ist für Jutta Roscher deshalb bis heute ein kostbares Gut, nicht erst seit es durch den Klimawandel auch bei uns knapper wird. Beim Händewaschen achtet sie darauf, nicht zu viel Wasser zu verbrauchen. "Ich bringe es nicht fertig, Hände zu waschen und dabei das Wasser laufen zu lassen. Der Hahn wird ausgeschaltet, dann seife ich die Hände ein", erklärt sie. Auch gebadet wird bei ihr nicht, nur kurz geduscht und bei der Toilettenspülung achtet sie penibel darauf, nicht zu viel Wasser zu verbrauchen.

Energie und Wasser sparen beim Waschen

Obst oder Gemüse wäscht sie immer in einer Schüssel und verwendet das Wasser dann anschließend weiter, um damit ihre Blumen im Garten zu gießen. Bei der Wasch- oder Spülmaschine achtet die 67- Jährige darauf, dass die Maschine immer gut gefüllt und die Temperatur nicht zu hoch eingestellt ist. Bei 30 Grad in der Waschmaschine würde die Wäsche auch gut sauber werden, meint sie. Das spare Energie. Gibt es Flecken, werden diese vorbehandelt.

Regenwasser ist auch für Zimmerpflanzen gut

Auch im Garten wird sparsam mit dem Wasser umgegangen. Eine große grüne Tonne steht unterhalb der Regenrinne – hier sammelt sich Wasser, wenn es Niederschläge gegeben hat. Momentan sei die Tonne ziemlich leer, weil es seit April kaum geregnet habe, sagt Jutta Roscher. Sie verwende das Regenwasser aus der Tonne auch im Winter für ihre Pflanzen im Haus, denn man solle Blumen ja mit weichem Wasser gießen, das wenig Kalk habe, so wie Regenwasser.

Bewusst mit Lebensmitteln umgehen

Egal, ob Brötchen oder altes Brot – so etwas wird bei den Roschers nicht weggeschmissen, sondern aufgehoben. Daraus könne man wunderbar Semmelknödel machen. Beim Einkaufen macht sich die Burggrafenhoferin immer schon im Vorfeld Gedanken, was sie in der kommenden Woche kochen möchte und dann eine Liste, was sie dazu braucht. Auch so könne man Ressourcen sparen, weil man nicht unnötig viel Lebensmittel kaufe, die dann am Ende weggeschmissen werden müssten.

Eine einfache aber wichtige Regel sei, beim Kochen den Deckel auf den Kochtopf zu geben, das spart Energie. Ihr Kochtopf hat zudem eine Temperaturanzeige, so weiß sie immer, wie heiß der Topf ist.

Jutta Roscher: "Nicht überall braucht's Geräte"

Auch bei Küchengeräten gebe es Einsparpotenzial. Brot könne man zum Beispiel mit einem guten Messer auch schneiden, es brauche nicht immer ein extra Gerät dafür, das wiederum Strom benötigt, sagt sie. Das Gleiche gelte für die Beleuchtung im Haus, Deshalb rennt sie sie ihrem Mann oft hinterher, weil der vergesse die Lichter auszumachen, erzählt sie. Allerdings würde sie ab und zu vergessen, die Fenster zu schließen. Da sei dann ihr Mann derjenige, der sie ermahnt. Gerade in den jetzigen Zeiten kommt es ihrer Generation zugute, dass man das Sparen aus früheren Zeiten noch gut kennt, glaubt sie.

So ist es nicht verwunderlich, dass Jutta Roscher keinen Trockner hat. Der verbrauche zu viel Strom und die Wäsche trockne ihrer Meinung nach bei diesen Temperaturen wunderbar im Garten. Wenn es zu kalt oder nass sei, dann wird die Wäsche eben im Keller getrocknet.

"Wir haben einfach in vielen Bereichen über unsere Verhältnisse gelebt. Egal ob bei Lebensmitteln oder der Energie. Es wird Zeit, dass sich das ändert." Jutta Roscher, aus Burggrafenhof

Bei ihren erwachsenen Kindern klappe das mit dem Sparen der Ressourcen meistens schon ganz gut, sagt sie. Sie glaubt, dass das Sparen in vielen Bereichen in Zukunft immer wichtiger werde. Leider lerne der Mensch scheinbar nur durch Krisen, so die 67-Jährige.