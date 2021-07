Spannung und Tradition: Tischeishockey ist beliebt im Allgäu

Konzentration, schnelle Spielzüge, überschaubare Verletzungsgefahr: In Oberostendorf im Ostallgäu fand am Wochenende ein Bundesligaspieltag und die Deutsche Meisterschaft statt - und zwar in der Disziplin des Tischeishockeys.

Eishockey ist in der Region verwurzelt

Tischeishockey ist dort beliebt, wo auch normales Eishockey einen hohen Stellenwert hat: Russland, Skandinavien, Nordamerika - aber eben auch im Ostallgäu, wie Felix Waldmann erklärt. Er ist Vorstand des ausrichtenden Vereins, dem TEC Gutenberg: "Wir haben hier mehr Eishockeymannschaften als Fußballmannschaften in der Gegend. Und natürlich gibt's viele Fans vom ESVK (Eissportverein Kaufbeuren), deswegen sind wir alle von Grund auf mit dem Eishockey verbunden."

Tischeishockey ist beweglicher als Tischkicker

Nur ein paar Kilometer von der Eishalle entfernt treten an diesem Wochenende die Spielerinnen im Tischeishockey gegeneinander an. Gespielt wird auf Hockeyfeldern aus Kunststoff, die an Tischkicker erinnern, nur etwas kleiner. Und statt Fußballern flitzen winzige Eishockeyspieler übers Feld. Vor allem aber werden diese anders als beim Tischfußball entlang von Bahnen auf dem Tisch gesteuert, mit der Folge, dass sie wesentlich beweglicher sind. Gespielt wird fünf Minuten lang, wer mehr Tore schießt, gewinnt.

Vize-Meisterschaft geht ins Allgäu

Die Lokalmatadorin heißt Martina Melder, ihr Verein veranstaltet den Wettkampf. Sie startet als amtierende Deutsche Vize-Meisterin ins Turnier. Ihr gefällt am Tischeishockey besonders, dass jedes Spiel anders ist, sagt die 21-Jährige: "Es ist jetzt nicht so, als würde ich wirklich Eishockeyspielen, aber es geht auf die Konzentration. Weil wir fünf Minuten lang nur draufstarren und konzentriert spielen müssen, komm auch ins Schwitzen nach so ein paar Spielen." Beim diesjährigen Finale muss sie sich einer Teamkollegin aus dem Allgäu geschlagen geben - für die Lokalmatadorin wird es am Ende der 3. Platz, ihre Teamkollegin holt den Vize-Titel.