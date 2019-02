vor etwa einer Stunde

Spannung in Schweinfurt: Gibt es Konkretes zur SuedLink-Trasse?

Der Netzbetreiber Tennet will heute über aktuelle Pläne für den Verlauf der Stromtrasse SuedLink informieren. Die Präsentation in Berlin wird rund um Schweinfurt mit Spannung erwartet. Eine der Trassen von Nord nach Süd soll in Grafenrheinfeld enden.