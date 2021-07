Spannung in Ostbayern: Donaulimes ab Wochenende Weltkulturerbe?

Am Sonntag könnte es heißen: ein Teil der kleinen Gemeinde im niederbayerischen Künzing ist Weltkulturerbe. Denn am Wochenende entscheidet das UNESCO-Welterbekomitee, ob der Donaulimes mit insgesamt neun verschiedenen Stätten in Ostbayern Weltkulturerbe wird. Künzings Museumsleiter Roman Weindl ist aufgeregt, er hofft auf den Titel: "Es wäre eine tolle Sache, wenn wir als kleine Gemeinde Teil von so etwas Großem sind, da wären wir komplett aus dem Häuschen." Der Titel würde Künzing an der Donau mehr Tourismus und eine internationale Bedeutung bringen. Entscheidend für die Entscheidung zum Weltkulturerbe ist ihr universeller Wert.

Amphitheater in Künzing bald schon Weltkulturerbe?

Konkret wurde in Künzing unter anderem das hölzerne Amphitheater nominiert. 2003 hat man Überreste im Boden davon gefunden. Eine absolute Sensation, wie Weindl sagt. In Deutschland gibt es nur zwei hölzerne Amphitheater am Limes – und eines davon ausgerechnet im kleinen Künzing an der Donau. Die Überreste des Amphitheaters finden sich im Boden, daher handelt es sich um ein Bodendenkmal. Doch die Gemeinde hat das Amphitheater mit Holzpfählen rekonstruiert. Besucher in Künzing können erahnen, dass die Menschen damals auf der Tribüne jubelten, während in der Arena Bären gekämpft haben. Dadurch wird Geschichte erlebbar.