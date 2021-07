Spalten ICE-Werkspläne Stadt und Land?

Seit Monaten wird in der Metropolregion demonstriert. Viele hundert Menschen gehen in verschiedenen Städten und Landkreisen auf die Straße – mit einem Ziel: Kein ICE-Werk in und um die eigene Ortschaft.

Stadtrat lehnte Plan für Altenfurt ab

Hintergrund sind die Pläne der Deutschen Bahn, ein Werk zur Reparatur und Instandhaltung von Zügen zu errichten. 400 Millionen Euro sollen investiert werden, 450 Arbeitsplätze entstehen. Neun Standorte kommen hierfür infrage. Einer davon liegt im Nürnberger Stadtgebiet. Doch das Nürnberger Rathaus hat sich vergangene Woche klar geäußert: Der seit langem umstrittene ICE-Werk-Standort in Nürnberg-Altenfurt ist vom Stadtrat abgelehnt worden.

Nach Prüfung gegen ICE-Werk entschieden

Laut Oberbürgermeister Marcus König (CSU) wurde im Vorfeld mehr als ein Jahr geprüft, ob ein Grundstück in Nürnberg für die Bahn-Pläne geeignet wäre. Dabei waren auch verschiedene Bauweisen im Gespräch. Geeignet sei aber nur die Fläche im Reichswald bei Nürnberg-Altenfurt und die sei für die Anwohnerinnen und Anwohner aufgrund der Nähe eine zu große Zumutung. Außerdem müsse der Reichswald geschützt werden.

Landräte und Bürgermeister auf dem Land sauer

Dass sich Nürnberg damit aus der Affäre zieht, schafft Unmut auf dem Land. Oberbürgermeister König sieht dies jedoch anders: Jeder Oberbürgermeister und Landrat müsse die Entscheidung für oder gegen ein ICE-Werk für seine Region selbst bewerten. Nürnberg habe das auch getan. Eine Partnerschaft zwischen den Teilen der Metropolregion Nürnberg kann aber nicht so aussehen, sagt der Landrat des Landkreises Ansbach, Jürgen Ludwig (CSU). Nur weil man selbst, obwohl man davon am meisten profitiere, keine ICE-Werk möchte, sollen die Pläne nicht aufs Land ausweichen müssen. Und auch der Landrat des Landkreises Roth, Herbert Eckstein (SPD), ist enttäuscht. Dass Nürnberg, obwohl die Stadt im Oktober das Werk noch wollte, plötzlich zurückrudert und das Land herhalten muss, sei keine Art.

"Nein, so spielen wir eigentlich nicht. Wir brauchen einander, wir müssen fair miteinander reden." Herbert Eckstein, Landrat Landkreis Roth.

Bürgerinitiativen demonstrieren an Wochenenden

Vor einer Woche machten sich gleich drei Bürgerinitiativen bei einer gemeinsamen Traktordemo mit anschließender Kundgebung in Heilsbronn gegen die Pläne stark. Hier sind die Ortsteile Müncherlbach und Ketteldorf und Raitersaich, ein Ortsteil des benachbarten Roßtals, in der engeren Auswahl der Bahn. Mehr als 600 Menschen nahmen an den Protesten teil. Vergangenen Samstag waren es rund 100 Personen bei Demonstrationen in Roth-Harrlach. Im Landkreis Roth sind zwei Standorte im Gespräch.

Spaltung wird befürchtet

Der Rother Landrat Eckstein befürchtet, dass weitere Proteste die Metropolregion spalten könnten und hofft auf eine Lösung. Wie auch die Metropolregion Nürnberg, denn eine Verkehrswende wird von allen Seiten gewünscht. Das aktuelle Verhalten der einzelnen Standorte sei nachvollziehbar, sagt Florian Janik (SPD), stellvertretender Ratsvorsitzender der Metropolregion. Allerdings sei die Reaktion auch typisch: Werk ja, aber nicht vor meiner Haustüre. Doch das ICE-Werk sei demnach eine riesen Chance für die Region und abgesehen von den individuellen Interessen der Standorte ein wichtiger Schritt in Sachen Verkehrswende.