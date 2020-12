BR24Live, 11.10 Uhr: Spahn und Söder im Impfzentrum Nürnberg

Impfmaterial wird bereits angeliefert

Wie das bayerische Gesundheitsministerium mitteilt, wird seit Dienstag bereits Impfmaterial an die einzelnen Zentren verteilt. Es handelt sich dabei jedoch nicht um den Impfstoff an sich, sondern um den Vorratsaufbau von genügend Kanülen und Spritzen. Insgesamt hat das Gesundheitsministerium 34 Millionen Spritzen und 58 Millionen Kanülen sowie 40 Ultratiefkühlschränke bestellt. Die ersten dieser Ultratiefkühlschränke werden bereits ausgeliefert. Der Transport in alle Impfzentren soll bis 11. Dezember abgeschlossen sein. Damit sei eine gleichzeitige Einlagerung von bis zu drei Millionen Impfdosen möglich, so das Gesundheitsministerium.

Jede Herstellerfirma stellt unterschiedliche Anforderungen an die Einlagerung. So benötigt der Impfstoff der Firma Biontech sowohl beim Transport als auch bei der Lagerung eine Temperatur von -75 Grad.

Weitere Beschaffungsvorgänge für die Ausstattung der einzelnen Impfzentren laufen noch, heißt es aus dem Ministerium. Auch sei entsprechende Schutzausrüstung für die Mitarbeiter geordert worden.

Alle Hoffnung liegt auf Impfung

Die Bundesregierung versucht kontinuierlich von verschiedenen Firmen Impfdosen zu ordern. Mehr als 200 verschiedene, teils auf neuartigen Impfstoff-Plattformen basierende Covid-19-Impfstoffkandidaten befinden sich aktuell in der Entwicklung. "Wenn alle Hersteller ins Ziel kämen, mit denen wir über die EU-Kommission oder bilateral Verträge und Optionen vereinbart haben, kommen wir auf mehr als 300 Millionen Impfdosen für Deutschland", erklärte Bundesgesundheitsminister Spahn vor wenigen Tagen. Doch gleichzeitig betont er, dass das die Wunschvorstellung sei.

"Wir wissen nicht, welcher Impfstoff wirklich wie wirkt. Und wir wissen noch nicht, wie lange die Immunität anhält." Jens Spahn, Bundesgesundheitsminister

Der Bundesgesundheitsminister hofft, dass es noch in diesem Jahr zu einer Zulassung für einen Impfstoff in Europa kommt. Für alle Fälle sollen jedoch die Impfzentren in Deutschland ab dem 15. Dezember einsatzbereit sein. Entscheidend für eine Durchimpfung der Bevölkerung ist dann auch, welcher Impfstoff konkret eine Zulassung erhält, denn viele brauchen keine so starke Kühlung, wie der von Biontech, sie können in einer normalen Arztpraxis genutzt werden und das gehe dann deutlich schneller, so Spahn.

Impfung möglicherweise ab 5. Januar

Die Corona-Impfung in Bayern könnte nach Informationen des Bayerischen Rundfunks am 5. Januar beginnen. Das Datum steht in einem internen Zeitplan des bayerischen Gesundheitsministeriums, der dem BR vorliegt. Demnach wird die Europäische Arzneimittel-Agentur EMA, am 29. Dezember entscheiden, ob sie den Impfstoff des Herstellers Biontech/Pfizer zulässt. Die Auslieferung könnte dann am 2. Januar beginnen - zunächst an die Tiefkühllager-Standorte. Von dort würden Logistiker den Impfstoff am 4. Januar abholen und den Impfzentren zustellen.

Priorisierung durch Impfstrategie

Aufgrund begrenzter Verfügbarkeit des Impfstoffs wird bei der Verteilung priorisiert. Die Ständige Impfkommission (Stiko) sieht nach einer Empfehlung vor, zunächst Bewohner von Senioren- und Altenpflegeheimen, Personen im Alter von über 80 Jahren, Personal mit besonders hohem Risiko in medizinischen Einrichtungen, Personal in medizinischen Einrichtungen mit engem Kontakt zu verletzlichen Gruppen, Pflegepersonal in der ambulanten und stationären Altenpflege sowie andere Tätige in Senioren- und Altenpflegeheimen mit Kontakt zu den Bewohnern zu impfen. Das sind den Angaben zufolge ungefähr 8,6 Millionen Menschen. Für eine vollständige Impfserie sind zwei Impfstoffdosen im Abstand von 21 Tagen notwendig.

Streit um Impfstrategie

Viele Wohlfahrts- und Fachverbände haben die Bundesregierung aufgefordert, noch einmal über eine gesetzliche Nominierung der Priorisierung nachzudenken. Mehrere Fachverbände mahnten an, Menschen mit Behinderungen in der Prioritätenliste beim Impfen höher einzustufen. Die Diakonie sprach sich dafür aus, auch pflegende Angehörige vorrangig zu immunisieren.

Die Ständige Impfkommission hatte am Montag Empfehlungen für die Massenimpfung gegen Covid-19 in Deutschland vorgelegt. Diese vorläufige Empfehlung durchlief bis Donnerstag ein dreitägiges Stellungnahme-Verfahren. Dann soll sie veröffentlicht werden und in eine Rechtsverordnung einfließen. Das müsste also demnächst passieren.

Niedergelassene Ärzte sollen Atteste ausstellen

Am Wochenende hatte das Bundesgesundheitsministerium den Entwurf für eine "Verordnung zum Anspruch auf Schutzimpfung gegen das Coronavirus SARS-CoV-2" vorgelegt. Darin ist vorgesehen, dass die niedergelassenen Haus- und Fachärzte den Risikopatienten per Attest eine Impfberechtigung ausstellen.

Dagegen hat sich die Kassenärztliche Vereinigung Bayerns (KVB), vehement ausgesprochen. "Die Entscheidung darüber, wer als Risikopatient vorrangig eine Corona-Impfung erhält, darf nicht den niedergelassenen Haus- und Fachärzten aufgebürdet werden", so der Vorstand der KVB.

"Die Vorstellung, dass in den Praxen jetzt millionenfach Impfatteste ausgestellt werden könnten, ist absolut weltfremd und hat mit der gelebten Wirklichkeit in Behandlung und Diagnostik von Krankheiten nichts zu tun. Die Entscheidung darüber, wer gerade jetzt in der Anfangsphase vorrangig geimpft wird, kann und darf nicht dem einzelnen Arzt aufgebürdet werden." Vorstände der Kassenärztlichen Vereinigung