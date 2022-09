Spahn macht Söder für Corona-Schulschließungen mitverantwortlich

Spahn: "Dafür kann ich nur um Verzeihung bitten"

Gleich mehrfach beklagt Spahn in seinem Buch Versäumnisse der Politik gegenüber Kindern und Familien, die zu den Haupt-Leidtragenden der Lockdown-Politik gehört hätten. "Sie standen weder bei der Frage des Gesundheitsschutzes - dieser betraf vor allem die Älteren und Vorerkrankten - noch beim Thema Wirtschaft und Beschäftigung im Fokus."

Ein besonders Versäumnis der Politik sei, "dass wir es nicht geschafft haben, die Kinder und Jugendlichen so vor den Folgen der Pandemie zu schützen, wie wir es hätten tun sollen". Stattdessen sei ihnen viel zugemutet worden: geschlossene Kitas und Schulen, eingeschränkte Sozialkontakte. Kinder, die aus sozial schwachen Familien stammen, habe es besonders hart getroffen. "Dafür kann ich nur um Verzeihung bitten."

Spahn lobt Holetschek

Für einen anderen CSU-Politiker findet Spahn dagegen lobende Worte: den bayerischen Gesundheitsminister Klaus Holetschek. In der Konferenz der Gesundheitsministerinnen und -minister (GMK) sei die Zusammenarbeit bei allen Spannungen und gegensätzlichen Interessen im Einzelfall "parteiübergreifend, konstruktiv, verlässlich und vertrauensvoll" gewesen: Mit dem GMK-Vorsitzenden Holetschek sei er sich am Ende immer einig gewesen: "Wir saßen alle im selben Boot."

Freie Wähler verteidigen Söder

Verteidigt wird Söder gegen Spahns Kritik vom Koalitionspartner, den Freien Wählern. Deren parlamentarischer Geschäftsführer im Landtag, Fabian Mehring, betont auf BR24-Anfrage: "Mehr als zwei Jahre nach gemeinsam getroffenen Entscheidungen gegen die daran beteiligten Kollegen nachzutreten, um sich selbst ins öffentliche Licht zu rücken, halte ich für keinen guten Stil."

Er selbst erinnere sich noch gut an Spahns Stippvisite im Koalitionsausschuss von CSU und Freien Wählern in München. "Das war weit nach den Schulschließungen, und Spahn scherzte damals noch, ein 'Fördermitglied der CSU' zu sein, um keinen Zweifel daran zu lassen, dass zwischen ihn und Markus Söder in der Pandemie-Politik kein Blatt passe", schildert Mehring. Mit dem Wissen von heute über Entscheidungen von damals herzuziehen, komme ihm deshalb "wie das Manöver eines politisch Gescheiterten" vor, der offenbar an seiner neuen Bedeutungslosigkeit zu knabbern habe.

Grünen-Politiker: Lob für Spahn, Kritik an Söder

Lob für den Ex-Bundesminister und scharfe Kritik an Söder kommt dagegen vom Münchner Grünen-Bundestagsabgeordneten Dieter Janecek, der stets zu den Gegnern strenger Corona-Beschränkungen für Kinder und Jugendliche gehört hatte. Es sei höchste Zeit, als Gesellschaft Versäumnisse in der Corona-Politik aufzuarbeiten, teilt er BR24 mit. Dazu gehöre zuvorderst der harte Kurs gegenüber Kindern und Familien.

"Markus Söder war die Speerspitze derjenigen, die Kinder und Familien immer an letzte Stelle gestellt haben", betont Janecek. In der Folge habe es gerade in Bayern die "längsten Schulschließungen in ganz Europa mit den härtesten Einschränkungen für unsere Kleinsten" gegeben. Leider seien viel zu viele Söder gefolgt in seiner Politik "der ständigen Panikmache". Dem früheren Minister Spahn ist der Grünen-Politiker "dankbar für seine Offenheit".