Später als sonst: Kirschenernte in Fränkischer Schweiz startet

Die Fränkische Schweiz ist das größte zusammenhängende Kirschanbaugebiet in ganz Deutschland und eines der größten in ganz Europa. Hier wachsen mehr als 250.000 Kirschbäume auf etwa 2.500 Hektar. Nun beginnt die diesjährige Ernte. Sie startet diesmal wegen der kühlen Temperaturen im Frühling gut zwei Wochen später als sonst.

Die meisten Kirschen rund ums Walberla

Geerntet werden zunächst die Frühsorten in kleineren Mengen. Angebaut werden sie vor allem in den Ortschaften rund um das Walberla im Landkreis Forchheim, weil hier die lehmhaltigen Böden viel Wasser speichern können. Allein dort werden von der rund 1.200 Hektar großen Anbaufläche jährlich etwa 3.000 Tonnen Süßkirschen geerntet. Diese werden zu 80 Prozent über drei Großmärkte in der Region vermarktet. Etwa 20 Prozent der Ernte wird von den Landwirten frisch gepflückt sofort am Straßenrand oder über die eigenen Hofläden verkauft.

Normale Ernte erwartet

Die Kirsch-Anbauer in der Fränkischen Schweiz erwarten heuer eine durchschnittlich gute Ernte, sagt Hans Schilling der Obst- und Gartenbauberatung im Landkreis Forchheim. Sorge bereite ihm das derzeit instabile Wetter. In der Nacht zum Mittwoch gab es einen Hagelschauer in Region. Welche Schäden dieser angerichtet hat, ist noch unklar.

Kirschblüten kamen später

Das niedrige Temperaturniveau im April und Mai hatte bereits den Beginn der Kirschblüte um zwei Wochen verzögert. Laut Hans Schilling sei dabei jedoch der nächtliche Frost ausgeblieben, sodass die Blüten weitestgehend unversehrt blieben.