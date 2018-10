Späteinsteigerin Kohnen: Kampf um Anstand und Haltung

Natascha Kohnen unterwegs in München-Schwabing: Hier ist sie aufgewachsen. Heute ist ihre erwachsene Tochter Hannah dabei: kickern mit der Mama – die gerade mitten im Wahlkampf steckt. Das Gesicht der SPD-Spitzenkandidatin ist überall in der Stadt auf Plakaten zu sehen. "Ich bin heute Morgen auf dem Weg zur Arbeit an einem Plakat vorbeigefahren, das größer war als der Bus", berichtet die Tochter. "Da dachte ich mir: Okay, ja, kann man machen."

Ohne Hannah wäre es nie so weit gekommen, wie Natascha Kohnen betont. Sie schaut zur Tochter hinüber und sagt: "Du bist der Grund, warum ich in die Politik bin."

Kampf um Kitas

Geboren ist Hannah vor 18 Jahren in Paris, wo Natascha Kohnen lebte und arbeitete. Kitas - dort eine Selbstverständlichkeit. Zurück in Bayern dann der Kulturschock. Kohnen zieht nach Neubiberg bei München. Die junge Mutter, damals noch Lektorin, geht ins Rathaus und fragt nach der nächsten Kita.

"Und dann guckt mich der Typ im Rathaus an und sagt: 'So was brauchen wir hier nicht – weil wenn die Frauen frei haben, dann gehen sie eh nur shoppen.'" Kohnen ist entsetzt, verlässt wutentbrannt das Rathaus: "Ich wollte ja arbeiten, ich musste/wollte… Ich wollte Bücher machen!"

Politische Blitzkarriere in der SPD

Natascha Kohnen will an der Kita-Situation etwas ändern. 2001 tritt sie in die SPD ein, im folgenden Jahr wird sie Gemeinderätin, 2008 dann Landtagsabgeordnete. Eine Blitzkarriere: Ab 2009 ist sie bayerische SPD-Generalsekretärin, im Frühjahr 2017 übernimmt sie den Vorsitz der bayerischen SPD. Doch zu diesem Zeitpunkt kennt sie in Bayern kaum jemand.

Bis jetzt kämpft sie mit schlechten Umfragewerten - und einer Partei in der Krise. Sich hinzustellen und klar zu sagen, dass sie Ministerpräsidentin werden will, fällt ihr schwer. Auf Nachfrage des Reporters sagt sie es dann doch:

"Wenn Sie es wirklich haben wollen: Na klar will ich Ministerpräsidentin werden und dieses Land in die Zukunft führen. Ja." Natascha Kohnen, SPD-Spitzenkandidatin

Kohnen geht in die Offensive

Der Unterschied zum CSU-Spitzenkandidaten Markus Söder wurde im Laufe des Landtagswahlkampfs sehr deutlich: Söder ist bekannt für markige Sprüche - seine Art, Politik zu machen, polarisiert. Kohnen kündigte für ihren Wahlkampf einen sehr sachlichen und ruhigen Stil an. Auf ihren Wahlplakaten wirbt die 50-Jährige mit "Haltung" und "Anstand".

Erst vor einigen Wochen schaltete sie ein wenig in den Angriffsmodus - nicht nur auf die CSU, auch auf ihre eigenen Genossen in Berlin: Im Streit um die Beförderung des umstrittenen Verfassungsschutzpräsidenten Hans-Georg Maaßen war die stellvertretende SPD-Bundeschefin Kohnen eine derjenigen, die ihre Parteivorsitzende Andrea Nahles öffentlich zur Korrektur drängten. Kohnen schrieb einen Brandbrief und blieb auch bei einem persönlichen Treffen mit Nahles bei ihrer Kritik: "Meine Haltung dazu kennen Sie – und die steht", betonte sie bei einem gemeinsamen Pressestatement mit der Parteichefin.

"Das macht eine starke Politikerin aus"

"Das ist für mich als Parteivorsitzende auch mal unangenehm, wenn man sehr klar die Meinung gesagt bekommt", sagt Nahles dazu. "Aber genau das gehört für mich dazu, das macht doch eine starke Politikerin aus: Dass sie unerschrocken ihre Meinung vertritt."

Nahles hat mittlerweile eingelenkt, Kohnen einen wichtigen Punkt gelandet. Ob das reicht, wird sich am 14. Oktober zeigen.