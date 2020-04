Späte Urteilsbegründung im NSU-Prozess: Not oder Kalkül?

Der NSU-Prozess war nicht irgendein aufwändiger Prozess, er war das größte Rechtsterrorismusverfahren der Nachkriegsgeschichte. Gut fünf Jahre lang wurde in Saal A101 des Münchner Oberlandesgerichts über die lange unerkannte rassistische Mordserie an neun türkischen und griechischen Geschäftsleuten verhandelt. Es ging in dem Zusammenhang auch um den Mord an einer jungen Polizistin, um Sprengstoffanschläge auf Migranten und brutale Banküberfälle. Kaltblütiger Terror im Namen einer menschenverachtenden Ideologie.

Frist ausgereizt

Nach der mündlichen Urteilsverkündung im Juli 2018 wurde es ruhig in der Causa NSU. 93 Wochen hatte das Oberlandesgericht Zeit, um die schriftliche Urteilsverkündung einzureichen. Diese Frist reizten die Richter aus. Erst einen Tag vor Ablauf verschickte das Münchner Oberlandesgericht nun eine Pressemitteilung.

Darin heißt es knapp, der sechste Strafsenat des Oberlandesgerichts habe die schriftliche Begründung fertiggestellt. Zitat: "Das Urteil umfasst 3025 Seiten und wurde heute zu den Akten genommen." Kein Wort zur Dimension des Verfahrens, kein Wort, warum das Gericht die gesetzlich eingeräumte Frist voll in Anspruch genommen hat.

Große Datenmenge

Auf Nachfrage des Bayerischen Rundfunks berief sich Florian Gliwitzky, Sprecher des Münchner Oberlandesgerichts, auf die große Datenmenge. Bei der Abfassung der Urteilsgründe habe der Senat Erkenntnisse aus 438 Verhandlungstagen sowie Angaben von weit mehr als 800 Zeugen und Sachverständigen berücksichtigen müssen. Gegenstand des Verfahrens seien zehn Morde, zahlreiche Mordversuche, zwei Sprengstoffanschläge und 15 Raubüberfälle gewesen. 2.970 Beweisanträge und 1.429 Beweisermittlungsanträge mussten bei der Urteilsabfassung ebenfalls berücksichtigt werden.

Verfahren der Superlative und Revision

Entsprechend umfangreich ist die Urteilsbegründung, sie umfasst - wie bereits erwähnt - 3025 Seiten. Das nicht öffentlich zugängliche Dokument wird zunächst den Prozessbeteiligten geschickt, die in Revision gehen. Dazu gehören die Bundesanwaltschaft und die Verteidiger dreier NSU-Unterstützer. Auch Matthias Grasel, Verteidiger der Hauptangeklagten Beate Zschäpe, hat angekündigt, in Revision zu gehen. Er hält das Urteil nach wie vor für falsch und zwar insofern, als dass Beate Zschäpe als Mittäterin der von Uwe Mundlos und Uwe Böhnhardt begangenen Verbrechen schuldig gesprochen und verurteilt wurde.

Ein Monat für die Revisionsbegründung

Beate Zschäpe wurde unter anderem wegen Mittäterschaft an zehn Morden zu lebenslanger Haft verurteilt. Dabei wurde die besondere Schwere der Schuld festgestellt. Konkret heißt das, dass die Verurteilte nicht nach 15 Jahren freikommen kann. Verteidiger Matthias Grasel hat ebenso wie die anderen Prozessbeteiligten einen Monat Zeit, um seine Revision zu begründen.

Wenig Erwartungen

Wann der Bundesgerichtshof entscheidet, ob das Urteil in dem Mammutverfahren hält oder nicht - all das ist offen. Bisher ist nur ein einziges Urteil rechtskräftig, nämlich das gegen den geständigen Waffenbeschaffer des NSU, Carsten S.. Viele Opferfamilien erwarten sich von der weiteren juristischen Aufarbeitung des NSU-Komplexes ohnehin nicht mehr viel. Sie waren bitter enttäuscht, dass sie bei der mündlichen Urteilsbegründung mit keinem Wort erwähnt wurden.

Auch das jahrelange Versagen des Verfassungsschutzes und der Ermittlungsbehörden war damals kein Thema. Nebenklage-Anwalt Mehmet Daimagüler erwartet auch im schriftlichen Urteil keine Aussagen dazu. Schließlich habe sich die Kammer im Laufe des Verfahrens stark positioniert und dieses Thema auch in der mündlichen Urteilsbegründung nicht zur Sprache gebracht.

Späte Vorlage aus Kalkül?

Kritik kommt auch von Nebenklage-Anwältin Seda-Basay-Yildiz. Dass das Gericht die schriftliche Urteilsbegründung erst jetzt vorgelegt hat, wertet sie als Versuch, das NSU-Verfahren zu entpolitisieren. Beinahe zwei Jahre nach Ende des Prozesses interessiere sich die Öffentlichkeit kaum noch für die Angelegenheit. Basay-Yildiz vertritt Angehörige von Enver Simsek, dem ersten Mordopfer des NSU. Er wurde vor fast zwanzig Jahren in Nürnberg erschossen. Weil er Türke war.