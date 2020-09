Späte Reue: Dieb gibt in Neuburg nach 40 Jahren Glocke zurück

"Ich schreibe diese Tat meinem damals jugendlichen Leichtsinn zu." so heißt es in einem Brief, den ein reumütiger Dieb mit der Sitzungsglocke zurückgeschickt hat. Jahrzehntelang war sie verschwunden.

Dieb entschuldigt sich

Das Schreiben ist anonym. Was wir erfahren: Der Dieb war jung, als er die Tischglocke aus Messing vor 40 Jahren geklaut hat und wie er schreibt, hatte er auch Alkohol getrunken - auf einer Feier im Rathaus. Da hatte er die Glocke damals offenbar gestohlen. "Meinen Wunsch einer Gewissenserleichterung können Sie sicher verstehen!“, schreibt der Dieb.

Überraschung im Neuburger Rathaus

Im Neuburger Rathaus war man von dem Paket sehr überrascht – vermisst hat die Glocke niemand. "Die ist schon meinem Vor-Vorgänger entwendet worden, da war ich noch gar nicht im Stadtrat. Ich wusste ehrlich gesagt gar nicht, dass es die gibt", sagt Oberbürgermeister Bernhard Gmehling. Doch vor allem als ehemaliger Richter freue er sich sehr, dass der Dieb sein Fehlverhalten eingesehen habe. Ob und inwieweit das Verschwinden der Glocke damals nachverfolgt wurde, weiß heute niemand mehr im Rathaus. Sicher ist nur, dass der damalige Oberbürgermeister Theo Lauber sie bei den Sitzungen nutzte, um seine Stadtratsmitglieder zu ermahnen.

Jetzt darf die Glocke wieder für Ruhe sorgen

"Ich bin mir sicher, Sie finden einen angemessenen Platz für die Tischglocke." schreibt der unbekannte Dieb in seinem Brief. Und da kann ihm der jetzige Oberbürgermeister Gmehling nur zustimmen. Er will die Glocke wieder aktivieren, schließlich sei das Messingstück viel schöner als die jetzige: "Ich freue mich, dass wir die Tischglocke wieder haben und werde die auch wieder nutzen. Ich werde sie läuten, wenn es losgeht mit der Sitzung und wenn die Stadträtinnen und -räte mal wieder zu großes Redebedürfnis haben und der Geräuschpegel zu laut wird, werde ich sie auch einsetzen.“ Es gebe zwar bereits eine Glocke, aber der Klang der alten sei sehr viel schöner.

OB verzeiht dem reumütigen Dieb

Schön klingt wohl auch dies für den Dieb: Der Oberbürgermeister verzeiht ihm nach vier Jahrzehnten seine Tat.