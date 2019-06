Späte Entschädigung für Walter-Bau-Mitarbeiter in Augsburg

Es geht um 44 Millionen Euro und um hohe Entschädigungszahlungen für die 4.100 Mitarbeiter. Die warten seit über zehn Jahren darauf, dass ihre Ansprüche nach der Insolvenz des schwäbischen Baukonzerns Walter Bau erfüllt werden. Laut Sozialplan bekämen sie eine Entschädigung. Walter Bau war in Bangkok an einem Mautstraßenprojekt beteiligt und eigentlich steht dem Unternehmen daraus noch Geld zu – bislang kam das aber nicht bei der Mitarbeitern an.

Zahlungspflicht liegt in Thailand

Allerdings sitzen die Zahlungspflichtigen in diesem Fall am anderen Ende der Welt: Das Königreich Thailand wurde vom Bundesgerichtshof verurteilt, 44 Millionen Euro zu bezahlen. Grund dafür war ein Mautstraßenprojekt in Bangkok, an der Walter Bau beteiligt war – und für das bisher kein Geld gezahlt wurde.

Bald Geld für die 4.100 Mitarbeiter von Walter Bau?

Wie der BR von Seiten des Insolvenzverwalters jetzt erfuhr, konnten bei den Rechtsstreitigkeiten wichtige Fortschritte erzielt werden. Erst kürzlich habe es zwei positive Gerichtsentscheidungen zugunsten des Insolvenzverwalters gegeben, so ein Sprecher.

Auszahlungen noch dieses Jahr möglich

Der Insolvenzverwalter Werner Schneider hofft, dass im Laufe dieses Jahres mit den Auszahlungen begonnen werden könne, wenn auch das letzte Urteil gesprochen ist:

"Wenn es nach mir gegangen wäre, dann hätten wir schon zum Beginn des vergangenen Jahres auszahlen können, da das Insolvenzverfahren weitgehend abgeschlossen war. Aber die laufenden Verfahren standen dem im Weg." Insolvenzverwalter Werner Schneider.

Königliches Flugzeug gepfändet

Allein die Prozesskosten belaufen sich mittlerweile auf über zehn Millionen Euro. Für Aufsehen sorgte der Fall im Jahr 2011: Um die Gesamtsumme einzutreiben, ließ der Insolvenzverwalter damals in München ein Flugzeug des heutigen thailändischen Königs pfänden.