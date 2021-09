Spaenle: Schutz des jüdischen Lebens soll Staatsziel werden

Nach acht Monaten sei das Ziel des Jubiläumsjahres zum jüdischen Leben in Deutschland bereits mehr als erreicht, so der Bayerische Antisemitismusbeauftragte Ludwig Spaenle gegenüber dem Bayerischen Rundfunk. "Wir erreichen mit dem Thema Teile der Bevölkerung, die sich damit bisher nur am Rande oder nicht befasst haben."

Spaenle: "Jubiläumsjahr hat Sensibilisierungscharakter"

Die etwa 500 bayerischen Veranstaltungen rund um das Jubiläum sollen die Dimension der jüdischen Geschichte und Kultur im Freistaat verdeutlichen, so dass sich das öffentliche Bild verändert und Jüdinnen und Juden nicht mehr primär in der "Opferrolle" wahrgenommen werden.

"Wissen ist das beste Mittel gegen Judenhass." Ludwig Spaenle, Bayerischer Antisemitismusbeauftragter

In allen Teilen Bayerns habe Spaenle ein Engagement erlebt, das er als "nachhaltig" bezeichnet. "Da sind Menschen vor Ort, die sich um eine alte Synagoge kümmern, die sich eines Friedhofs annehmen, die Quellen suchen." Weil jüdische Gräber nicht aufgelöst werden, seien gerade Friedhöfe wertvolle Orte der Geschichtsforschung. "Die Grabsteine gehen oft bis ins 16. Jahrhundert zurück", so Spaenle.

Manche Menschen würden an der regionalen jüdische Geschichte bereits seit Jahrzehnten forschen. Zusammen mit neu gegründeten Vereinen, Einrichtungen, Organisationen und Israelitischen Kultusgemeinden sei in diesem Jahr ein "starkes Netzwerk" entstanden. Das sei der große Mehrwert des Jubiläumsjahrs "1.700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland", das wegen der Corona-Pandemie noch einmal bis zum 31. Juli 2022 verlängert wird.

Kampf gegen Antisemitismus als Staatsziel

Angesichts der steigenden Zahlen antisemitischer Vorfälle und Straftaten in Bayern sprach sich Spaenle für ein stärkeres Engagement gegen Judenhass aus. Antisemitismus lasse sich "nicht ausmerzen". Die Vermittlung von Wissen darüber, wie Jüdinnen und Juden seit mehr als tausend Jahren Kultur und Geschichte im Freistaat mitgestalten, sei eine Möglichkeit, sich dem Judenhass entgegenzustellen.

Außerdem fordert Spaenle, den "Schutz des jüdischen Lebens", sowie die "Bekämpfung von Antisemitismus" als Staatsziel in die Bayerische Verfassung aufzunehmen. Ein entsprechender Vorschlag der Bund-Länder-Kommission für das Grundgesetz liege bereits auf dem Tisch, angestoßen von ihm und unterstützt durch weitere Antisemitismusbeauftragte. "Es ist letztlich die Konsequenz daraus, wenn ich es ernst meine und sage: Wir stehen in einer besonderen historischen Verantwortung und stellen uns dem."