Späh-Drohnen aus Gilching für die ukrainische Armee

Weitere Lieferungen seien für die nächsten Tage geplant, berichtet Firmenchef Florian Seibel dem Redaktions-Netzwerk Deutschland (RND). Die Drohnen gehören zu den Waffenlieferungen aus Deutschland die die ukrainischen Streitkräfte bei der Abwehr der russischen Armee unterstützen sollen.

Drohnen sollen der Artillerie helfen

Die sogenannte Vector-Drohne "made in Gilching" kostet laut dem Firmenchef 180 000 Euro, fliegt bis zu zwei Stunden und liefert hochauflösende Echtzeitvideos. In dem Bericht des RND heißt es, "die ukrainische Armee will mit den deutschen Drohnen in bevorstehenden Gefechten ihr Artilleriefeuer optimieren." Die britische Times hat ebenfalls über das Rüstungsgeschäft mit der Ukraine berichtet.

Auch US-Spezialeinheiten setzen auf Drohnen aus Gilching

Firmenchef Seibel sagte dem RND zudem, dass auch amerikanische Spezialeinheiten vor Kurzem Vector-Drohnen im Wert von sieben Millionen Euro bestellt hätten. Die Bundeswehr habe vergangene Woche acht Drohnen geordert.