12.11.2021, 12:16 Uhr

"Space Eye" sammelt Hilfsgüter für Geflüchtete auf Lesbos

Noch immer befinden sich laut der Regensburger Hilfsorganisation "Space Eye" rund 4.500 Geflüchtete in den Lagern auf den griechischen Inseln. Den Menschen fehle es oftmals am Nötigsten. Space Eye sammelt deshalb zum dritten Jahr in Folge Hilfsgüter.