Space-Eye bringt Hilfsgüter aus Regensburg in die Ukraine

Am Mittwoch gegen 10 Uhr ist der erste Lkw der Regensburger Hilfsorganisation Space-Eye mit Hilfsgütern für die Ukraine gestartet. Die beiden Fahrer werden mindestens 18 Stunden unterwegs sein. Ihr Plan ist, über Polen in die Ukraine zu fahren, erklärten sie im BR-Interview.

Übergabe der Hilfsgüter in der Ukraine

Direkt hinter der Grenze sollen die Güter an eine ukrainische Hilfsorganisation übergeben werden. Da ukrainische Männer derzeit das Land nicht verlassen dürfen, muss die Übergabe in der Ukraine stattfinden, erklärte einer der Fahrer kurz vor der Abfahrt in Regensburg.

"Es ist natürlich schon eine spannende Sache. Es ist immer gefährlich in gewisser Weise, aber wir werden natürlich alles versuchen, dass wir das Risiko so klein wie möglich halten. Wir halten uns auf dem aktuellen Stand, wie es sich dort weiterentwickelt und wenn es zu gefährlich wird, dann werden wir nur an der Grenze abladen", sagte Kalle Hahn, einer der beiden Fahrer.

Gebraucht werden Dinge des täglichen Bedarfs

In den kommenden Tagen sollen noch weitere Lastwagen in Richtung Ukraine fahren. Auf dem Gelände von Space-Eye können also weiterhin Sachspenden abgegeben werden. Vor allem Dinge des täglichen Bedarfs werden benötigt, wie Hygieneprodukte (Windeln, Menstruationsprodukte, Zahnpasta, Zahnbürste, Seife) oder medizinische Produkte, wie Verbände, Pflaster, Handschuhe, Desinfektionsmittel und FFP2-Masken. Geld kann auf der Space-Eye-Internetseite gespendet werden.

Kleidung wird Momentan nicht gesammelt. Die Hilfsbereitschaft aus Deutschland schenkte den Menschen in der Ukraine viel Hoffnung und die Menschen seien sehr dankbar dafür, sagte Anna Boger, eine in Regensburg lebende Ukrainerin, die auf das Space-Eye-Gelände gekommen war, um zu spenden, dem BR.