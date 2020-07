Space-Eye-Aktion: 50 Geflüchtete aus griechischen Camps holen

Die Regensburger Hilfsorganisation Space-Eye startet eine neue Initiative namens „Second Life – zweite Heimat Regensburg“, die zum Ziel hat, Flüchtlinge aus griechischen Lagern in die Stadt zu holen. 50 Flüchtlinge sollen so eine neue Heimat finden.

Bekannte Unterstützer

Wie die Organisation am Samstag in einer Pressemeldung mitteilt, haben bereits mehr als ein Dutzend Menschen angeboten, Flüchtlinge bei sich aufzunehmen: darunter bekannte Persönlichkeiten, wie der Kabarettist, Musiker und BR-Moderator Hannes Ringlstetter oder der Domkapitular des Bistums Regensburg, Thomas Pinzer.

Mehr als ein Dach über dem Kopf

Sie wollen laut Space-Eye den Geflüchteten eine Bleibe bieten und ihnen darüber hinaus bei Ausbildung und Integration helfen. Umgekehrt erwartet „Second Life“ von den Geretteten, dass sie „aktiv an der Integration mitwirken und einen positiven Beitrag für die Gesellschaft leisten“, heißt es weiter.

"Zweite Chance" für Hilfsbedürftige

Mit der Aktion soll laut Initiator Michael Buschheuer ein Zeichen gesetzt werden, "dass Humanität nicht dem Staat überlassen werden muss". Zudem sollen die politischen Verantwortlichen davon überzeugt werden, Hilfsbedürftige ins Land zu lassen, damit sie hier eine zweite Chance bekämen.

Buschheuer: "ein Zuhause schenken“"

"Tausende Menschen werden von Krieg und Hunger aus ihrer Heimat vertrieben. Aber auch bei uns in Europa finden sie keinen Frieden. Denn das reiche Europa lässt sie im Elend vegetieren. Wir machen da nicht mit. Wir schenken ein Zuhause und ein bisschen Menschlichkeit", so Buschheuer. In einer Liste im Internet können sich Interessierte eintragen.

Nach eigenen Aussagen hat Space-Eye bereits aktiv an der Flüchtlingshilfe in griechischen Lagern mitgewirkt – unter anderem im vergangenen Winter 165 Tonnen Hilfsgüter geliefert.