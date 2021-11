Sozialwohnungs-Frust: wenig Wohnungen, viel Bürokratie

Die Appartements in den grau-orangenen Wohnblöcken, vor denen Marion steht, wirken nicht gerade wie Wohnträume. Es sind Sozialwohnungen im Westen von München. Trotzdem: Eine von ihnen zu kriegen – das ist der Traum von Marion. Die 57-Jährige ist wohnungslos, sie lebt in einer Notunterkunft einer Wohlfahrtsorganisation. Eine Sozialwohnung würde für sie ein neues Leben bedeuten. Früher arbeitete sie als Automechanikerin – es war ein harter Arbeitsalltag, der ihr kaputte Bandscheiben bescherte. Sie wechselte zwar den Job, trotzdem ging beruflich irgendwann nichts mehr. Schließlich landete sie auf der Straße.

"Ich wollte nicht zum Sozialamt gehen, ich habe mich geschämt", erzählt sie heute. Bis sie eine Sozialarbeiterin vom Gegenteil überzeugt. Mit deren Hilfe stellt sie auch einen Antrag auf eine geförderte Wohnung in München.

Über 100 mal schon beworben – nie wurde es was

Seit zwei Jahren wartet sie jetzt auf eine Wohnung. Laut Marion musste sie acht Monate warten, bis sie überhaupt bei der Stadt registriert wurde. Nur so hat sie die Chance, sich auf eines der geförderten Appartements zu bewerben. Seitdem sie nun den ersehnten Registrierungsbescheid hat, wartet sie darauf, dass eine ihrer Bewerbungen im Wohnungsportal der Stadt endlich erfolgreich ist. Über 100 mal hat sie es bereits vergeblich versucht.

Wegen Corona wollen immer mehr Münchner eine Sozialwohnung

Dass allein die Registrierung Monate dauerte, liegt an der Fülle der Anträge, die im Sozialreferat eingehen. Denn immer mehr Menschen hoffen in München auf eine Sozialwohnung. 35.000 Menschen haben im Jahr 2020 einen Antrag gestellt. Im Vergleich zu 2019 sind die Anträge damit um 13 % gestiegen. Der Grund: Die Corona-Lage, die viele Menschen in eine finanziell schwierige Situation brachte.

14.000 Anträge noch unbearbeitet – zu wenig Personal

Sachbearbeiter Tim Hofmann, einer derjenigen, der die Wohnungsanträge prüft, geht deshalb längst unter in der Bürokratie. "Ich bin aktuell bei Anträgen vom 15. März 2021 angelangt. Die bearbeite ich gerade, alle anderen habe ich noch nicht angerührt", schildert er. 14.000 sind das.

Ein Grund, warum alles so langsam geht: Es fehlt an Personal. "Theoretisch sollten wir 50 Leute sein für die Antragsbearbeitung. Faktisch sind wir aber 35. Also man könnte sagen, dass uns 20-30 Leute fehlen", resümiert Hofmann.

Nur etwa 3.000 Wohnungen werden pro Jahr in München frei

Das sorgt für Frust, auch beim Sachbearbeiter Tim Hofmann. Ein weiterer Punkt, der für ihn schwer zu ertragen ist: Er verhilft den Leuten mit seiner Antrags-Bearbeiterei zwar zu ihrem Recht auf eine Wohnung – sie bekommen aber so schnell keine. Denn aktuell gibt es 16.000 Haushalte mit einer Berechtigung auf eine Sozialwohnung in München. Das Problem: Jährlich werden aber nur 3.000 Wohnungen in München frei – nur die können vergeben werden.

Gerhard Mayer, Leiter des Münchner Amts für Wohnen und Migration verteidigt den Wust an Bürokratie: "Ohne die Antragsbearbeitung würde gar niemand eine Wohnung bekommen. Praktisch jede Wohnung, die wir vermitteln können, ist es wert, diesen Aufwand zu betreiben."

Sozialwohnungs-Mieter oft gar nicht so bedürftig

Auch in Facebook-Gruppen zur Wohnungssuche in München herrscht Unmut. Der geäußerte Verdacht hier: Viele, die heute in den Sozialwohnungen leben, würden eigentlich ganz gut verdienen – vor ihren Häusern stünden schließlich Wohnmobile und dicke Mercedes. Diese Leute nähmen den "wirklich Bedürftigen" die Sozialwohnungen weg.

Dass an diesem Vorwurf wirklich was dran ist, bestätigt ein Forschungsprojekt des Instituts der deutschen Wirtschaft. Laut Analyse sind nur 46 % der Menschen, die in Sozialwohnungen leben, unter der Armutsgrenze. 54% liegen darüber. Sie waren zwar in einer Notlage, als sie eingezogen sind, verdienen jetzt aber mehr als früher. In der Wohnung bleiben sie trotzdem.

Nach Einzug wird das Einkommen nie mehr überprüft

Ein Problem, nicht nur in München, sondern deutschlandweit. Denn nach dem Einzug wird das Einkommen nie mehr kontrolliert. Auch das Sozialreferat der Stadt München bestätigt gegenüber dem BR: "Es ist in der Tat so, dass wir keinen Überblick über die Anzahl der Bewohner haben, die möglicherweise nach jetzigem Einkommensstand unberechtigterweise in einer Sozialwohnung wohnen." Nur wenn die Wohnung vergeben wird, werde das Einkommen geprüft, zu einem späteren Zeitpunkt sei das nicht vorgesehen.

Befristete Mietverträge für Sozialwohnungen – eine Lösung?

Michael Voigtländer, Wohnungsmarktexperte des Instituts der deutschen Wirtschaft, plädiert deshalb dafür, bei Sozialwohnungen auf befristete Mietverträge zu setzen. "Zum Beispiel Mietverträge von fünf Jahren. Das bedeutet dann, dass man nach vier Jahren die Einkommenssituation des Haushalts überprüft – damit die Wohnung frei wird für diejenigen, die darauf angewiesen sind", so Voigtländer. Sozialwohnungen sollen somit nur eine "temporäre Lösung" sein und gerade in Notsituationen helfen.

Registrierungen gelten jetzt statt einem zwei Jahre

Bedeuten würden Prüfungen, auch alle fünf Jahre, jedoch: Noch mehr Bürokratie für die Stadt. Und die geht aktuell schon unter in einem Berg aus Anträgen. Mehr Digitalisierung könnte hier zwar helfen und vieles im Amt beschleunigen, findet Sachbearbeiter Tim Hofmann. Aber im Gegensatz zur freien Wirtschaft sei die Stadt davon ebenfalls Jahre entfernt.

Ihr aktuelles Bürokratie-Problem löst die Stadt jetzt etwas altmodischer: Marions neuer Bescheid gilt statt einem jetzt einfach zwei Jahre - bis zum Herbst 2023. Bei mehr als der Hälfte der Sozialwohnungs-Berechtigten ist das nun die Regel. Das verringert die Arbeit, die durch die Prüfung von Folgeanträgen anfällt. Ob Marion in zwei Jahren dann endlich eine Wohnung hat? Sie hofft es. Doch die Aussichten sind eher düster.