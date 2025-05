Sozialwohnungen: Warum hat NRW dreimal so viele wie Bayern ?

Wer macht die bessere Sozialwohnungs-Politik – Bayern oder NRW? Auf den ersten Blick NRW: Es hat mit 427.000 Sozialwohnungen mehr als dreimal so viele wie Bayern mit nur 134.793. Im Freistaat kommt eine Sozialwohnung auf 100 Einwohner, in NRW eine auf 43 Einwohner. Aber so einfach ist die Sache nicht: NRW hat mehr Einwohner, ist städtisch und industriell geprägt, Bayern ein Flächenland.

Die Probleme ähneln sich trotzdem: In beiden Ländern ist der Bedarf viel höher als der stark schrumpfende Bestand. So gab es Mitte der 1980er-Jahre allein in Westdeutschland noch vier Millionen Sozialwohnungen, heute sind es gesamtdeutsch nur noch eine Million.

Um eine der staatlich subventionierten Sozialwohnungen können sich Menschen mit einem unterdurchschnittlichen Einkommen an ihrem Wohnort bewerben, Grundlage ist ein Wohnberechtigungsschein.

Hunderttausende Sozialwohnungen fehlen

Vor allem in den Ballungszentren und Universitätsstädten ist der Bedarf riesig. Weil in Bayern theoretisch 60 Prozent der Bevölkerung, also rund sieben Millionen Bürger, Anspruch auf eine Sozialwohnung haben, errechnet das Pestel-Institut in einer Studie, dass bis zum Jahr 2030 ungefähr 320.000 Sozialwohnungen benötigt werden. Allein im teuren München stehen 25.000 Menschen auf der Warteliste.