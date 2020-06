Sozialwohnungen in Marktheidenfeld sind bezugsfertig

Am Stauffenbergring in Marktheidenfeld im Landkreis Main-Spessart ist preisgünstiger, sozialverträglicher Wohnraum entstanden. Die ersten Familien ziehen Mitte Juni in die zwölf neuen Sozialwohnungen ein. In dem vierstöckigen Gebäude ist Platz für insgesamt 60 Menschen. Vor allem anerkannte Geflüchtete und sozial benachteiligte Bürger aus Marktheidenfeld sollen hier unterkommen.

2,5 Millionen Euro teures Wohnungsbauprojekt

Das vom Freistaat Bayern beauftragte Wohnungsbauprojekt hat 2,5 Millionen Euro gekostet. Die Stadt hat das Grundstück in Erbbaurecht zur Verfügung gestellt und darf knapp ein Drittel der Wohnungen selbst belegen. Die restliche Belegung steuert die Regierung von Unterfranken.

Die Wohnungen sind zwischen 46 und 68 Quadratmeter groß. In der Wohnanlage gibt es einen großen Gemeinschaftsraum sowie Lager- und Haustechnikräume. Für die Familien, die dort einziehen, ist es wohl besonders attraktiv, dass es in unmittelbarer Nähe einen Spielplatz gibt.

Am Südring entstehen weitere Sozialwohnungen

Auch am Südring in Marktheidenfeld soll sozialverträglicher Wohnraum entstehen. Für den Bau von 25 Wohnungen stellt die Stadt sechs Millionen Euro an Eigenmitteln zur Verfügung. Die neuen Wohneinheiten vermietet die Stadt in Eigenregie – unter anderem an sozial benachteiligte und ältere Menschen.